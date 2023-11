Pablo Montero rompe el silencio y deja mal parada a Gaby Spanic

Pablo Montero no se quedó callado ante las acusaciones de Gaby Spanic por supuesta agresión sexual. Y es que hace unos días, la actriz venezolana, quien participa en la segunda temporada de las villanas más famosas de la televisión denunció que el cantante abusó de ella mientras participaban en el reality “La casa de los famosos”.

El tema lo sacó a relucir Gaby Spanic en una conversación con las demás villanas de las telenovelas y soltó: “Yo allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, entonces sí se puede contar como abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho y lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero”.

Al parecer, Gaby Spanic se asesoró con algunos abogados antes de poder hacer esta denuncia pública, pero no lo hizo porque la justicia es lenta y le costaría un dineral los abogados. “Me dijeron que eso es un delito. Pensé en denunciarlo, pero para qué, pasan los años y no pasa nada”.

Sin embargo, Pablo Montero rompió el silencio ante tal denuncia y en una entrevista telefónica para el programa “Siéntese quien pueda" dio su versión de los hechos. Señaló que la actriz y ex reina de belleza Gaby Spanic miente y como muestra fue que no hizo la denuncia ante la fiscalía. No he dicho nada porque no quiero darle importancia a lo que no es si fuera”.

Pablo Montero niega las acusaciones.

Más adelante continuó: “Oigan si hubiera pasado eso, de seguro me hubieran sacado del programa. Si fuera cierto, pues Gabriela me hubiera denunciado pero pues no”. Por ahora, Pablo Montero piensa continuar con sus proyectos y señaló que tiene la conciencia tranquila y que está concentrado en su familia y en la primera comunión de su hija mayor.