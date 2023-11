Maluma pasó desapercibido en las calles de México cantando mariachi

Maluma estuvo por México donde brindó un show en el evento musical “Flow Fest 2023”, que junto a grandes figuras del género urbano. En su visita a tierras aztecas, el colombiano aprovechó para pasera por la ciudad donde se animó a cantar mariachi en las calles aunque pasó desapercibido por todos.

Maluma utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes de lo que fue su visita a la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde estuvo recorriendo por sus calles e incluso salió de su estilo habitual de música para cantar mariachi. Sin embargo, nadie reconoció al colombiano ya que estaba con un pañuelo que le tapaba la boca, anteojos oscuros y una gorra puesta en la cabeza.

Maluma cantó mariachi en las calles de la ciudad San Miguel de Allende, Guanajuato. Foto: Instagram/ Maluma

Emocionado de estar en México, el cantante compartió un video donde se lo ve en la plaza central de San Miguel de Allende entonando la famosa canción “Hermoso cariño” de Vicente Fernández, acompañado de un grupo de mariachi. Sin embargo, ningunas de las personas que pasaban por el lugar se percató que se trataba de Maluma por lo que resultó ser una situación muy particular.

Nadie reconoció a Maluma en las calles de San Miguel de Allende, México. Foto: Instagram/ Maluma

Como era de esperarse, los fans del artista reaccionaron enviando numerosos mensajes. "A poco nadie te reconoció", "por qué no me pasan esas cosas de encontrarme con Maluma en San Miguel de Allende", "la gente pasando muy tranqui por ahí sin saber que ese es el mero Maluma" y "no es posible que no se haya dado cuenta que era él", fueron algunos de los comentarios que recibió el futuro padre.

Mira el video

Para acompañar las fotos y videos de su paseo de incógnito, Maluma escribió el siguiente texto: "Ayer nos dimos un paseito por San Miguel de Allende y esto pasó".