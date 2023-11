Esta es la razón por la que Cami Homs abandonaría “Bailando 2023”

El viernes 24 de noviembre, Cami Homs tuvo una performance en el reality show argentino “Bailando 2023” que cautivó que cautivó a todos. Y es que a la influencer se le rompió el taco del calzado en pleno baile, pero continuó su coreografía demostrando su gran profesionalismo. Sin embargo, hubo otro hecho que habría molestado mucho a la modelo, por lo que se especula que abandonaría el programa.

La periodista de espectáculo Yanina Latorre reportó en el programa “LAM” de América que fue lo que causó el enojo de la participante. "La señora no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’. No es un insulto, no es un maltrato", dijo la comunicadora.

Cami Homs tuvo una destacada participación en la última emisión de "Bailando 2023". Foto: Instagram/ Cami Homs

"No es subestimarla, todos la empezamos a mirar y a seguir cuando se separó de Rodrigo De Paul y él empezó a salir con Tini, y ella lo reaprovechó, porque a partir de ahí empezó a hacer historias en Instagram”, continuó Latorre.

Lo cierto es que, al parecer, Camila Homs, por medio de su equipo, se habría comunicado con la producción del “Bailando” para hacerle llegar su incomodidad ante los dichos de la influencer Martu Morales.

Así es que, luego de haber brillado en la pista del baile del programa, se especula con que Cami Homs presentaría su renuncia, y en caso de que eso ocurriera, su reemplazante sería Mónica Farro, quien fue la última eliminada de la competencia.

Cami Homs estaría analizando abandonar "Bailando 2023". Foto: Instagram/ Cami Homs

Reconocieron el talento de Cami Homs

Ante su gran desempeño, Pampita reconoció a Cami Homs como artista. "Te veo haciendo Carlos Paz, Mar del Plata, te gustaría?", dijo la jurado. Por su parte, la modelo respondió entusiasmada expresando: "Sí, puede ser. Me gusta la actuación".

Por su parte, Marcelo Tinelli, conductor del show se refirió a lo que le pasó a la modelo en pleno baile. "Se le piantó el taco a Cami Homs y siguió bailando como una reina. La verdad, impresionante”, destacó el también productor.

"Lo sentí apenas se salió, y eso que no estaba flojo ni nada, no sé, sucedió. Lo sentí y dije ‘acá no pasó nada’. Intente hacerlo de la mejor manera. Capaz en algún momento se notó, pero bueno, intenté darlo todo y que salga como queríamos”, concluyó Cami Homs.