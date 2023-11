Cuáles son las peleas que tienen Eva Mendes y Ryan Gosling para educar a sus hijas

Cada familia es un mundo, con sus propias reglas que los padres imponen a sus hijos por la razón o motivación que sea. Pero también está el caso de Eva Mendes y Ryan Gosling, que suelen tener peleas con seguidores por los métodos que siguen para educar a sus hijas.

Es bien sabido que la pareja se mantiene en un perfil bien bajo, y más cuando se trata de su intimidad y la de sus pequeñas Esmeralda, de 9 años, y Amada Lee, de 7. Esto hace que sea casi imposible encontrar a los cuatro teniendo un paseo, y algo inviable que asistan todos a una alfombra roja.

“Me gusta hablar de ellos, pero con cierta limitación, no subiré fotos diariamente de nuestra vida. Y ya que nuestras hijas están tan pequeñas y aún no entienden lo que es mostrar su imagen, no tengo su consentimiento”, había escrito Mendes en sus redes sociales tiempo atrás para explicar los recaudos que toma con sus niñas.

Por supuesto, Gosling está en la misma línea que su esposa, y trabaja para mantener esa “burbuja” para mantenerlas lejos de lo avasallante y despiadada que puede ser la exposición mediática, ya que lo único que quieren es que ellas crezcan con la menor influencia de ese mundo.

En este sentido, Eva había publicado un video cuya descripción decía: “Cuando mis hijos me preguntan si tienen la edad suficiente para conectarse a Internet, las redes sociales o cualquier cosa que requiera wifi”. Por supuesto que la imagen del corto era ella misma, meneando la cabeza de un lado hacia el otro indicando negativa, iniciando un debate con aquellos seguidores que le plantearon que “en la era de internet” era una tarea casi inútil.

“Solo estoy compartiendo lo que siento ahora, pero sé que será más difícil a medida que crezcan”, afirmó y agregó: “Sí, es cierto pero en mi casa los niños no tienen acceso a internet. Es muy peligroso. Al igual que beber, votar u obtener una licencia para conducir no está permitido para niños, Internet entra en esa categoría para mí. Sobre todo las redes sociales”. Contundente.

Está más que claro que el bienestar y crianza de Esmeralda y Amanda Lee es lo que mantiene en vela a los intérpretes. “Son padres prácticos y tienen poca ayuda. Cuando no están trabajando, lo único que les importa son sus niñas”, comentó una fuente cercana al matrimonio Gosling-Mendes a la revista People, notando la dedicación que le ponen a su tarea como tutores.

Es verdad que este tipo de métodos puede estar sujeto a debate y a veces despiertan algunas peleas con seguidores, dándoles la derecha de aquello de lo que quieren proteger a sus hijas. Cada familia es un mundo, tiene su receta y sus reglas, y por eso hay que respetarlas.