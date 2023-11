Yuri confiesa cuál fue la adicción que la tuvo al borde de la muerte

Yuri es una de las cantantes más reconocidas de México, Latinoamérica y el mundo, quien comenzó su carrera siendo muy joven hasta lograr la fama internacional, lo cual la convirtió en una de las mujeres más deseadas de la escena de aquella época. Ahora, en una reciente entrevista, la cantante confesó cuál fue la adicción que la tuvo al borde de la muerte en aquellos vertiginosos años.

En la actualidad, Yuri continúa manteniendo una sólida carrera con innumerables éxitos a lo largo de su trayectoria. Asimismo, está a punto de cumplir 20 años de matrimonio con su pareja actual, sin embargo, en la época donde su fama estaba en el punto más alto de la ola, la intérprete tuvo una vida llena d excesos, donde su mayor vicio era el sexo, que estuvo a punto de llevarla a la muerte.

Yuri ha tenido varios excesos cuando era joven. Foto: Instagram/ Yuri

La adicción de Yuri en su juventud

En aquellos años, Yuri era una mujer joven, bella, famosa, exitosa y con mucho dinero, lo cual hizo que los excesos formaran parte de su vida cotidiana. Aunque la cantante nunca se involucró en las drogas o las bebidas, si fue adicta en su juventud al sexo.

Como ella misma lo reveló, no importaba quien era el hombre que le gustar, ya que finalmente siempre se los llevaba a la cama. “Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito, eso era lo mío, no era la droga, la pachanga, lo mío era: ‘ese me gusta, me lo traen, oye pero es casado, sí pero no capado, tráemelo’, y tuve mi consecuencia”, contó Yuri en su reciente entrevista con Nayo Escobar

Yuri reveló que sigue luchando contra su adicción. Foto: Instagram/ Yuri

Yuri estuvo al borde de la muerte

Así fue que Yuri confesó que, en su juventud, cuando pasaba por su mejor momento, cayó en los excesos del sexo, lo que le trajo graves consecuencias, incluso estar al borde de la muerte.

Y es que, la cantante reveló que en los momentos de placer nunca se cuidó, lo que hizo que contrajera una enfermedad de transmisión sexual que casi la lleva a la muerte. “Tuve un papiloma cervicouterino, casi cáncer, casi me mata, porque yo pues estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuide, no sé cómo no salí embarazada…yo me acosté con mucha gente”, comentó Yuri

Finalmente, la cantante reveló que Dios llegó a su vida en el momento exacto pues estuvo a punto de convertirse en ninfómana, y aunque ahora ya es cosa del pasado, sigue luchando contra esa debilidad.