Qué hizo Brad Pitt después de la pelea pública con su hijo

El conflicto Pitt vs. Jolie no fue uno del que solo participó el ex matrimonio, ya que todo comenzó cuando los hijos se vieron involucrados en una violencia que llegó a ser física. Y como todo reflotó recientemente, esto hizo que Brad tome medidas después de la pelea pública con su hijo en redes sociales.

Pasaron algunos meses desde que se dictaminó el divorcio entre los actores, el mismo que libró una batalla legal de casi siete años, todo fagocitado por aquel violento episodio que la familia vivió en pleno vuelo privado, allá por 2016.

Según denunciaron los abogados de Angelina, fue Brad quien se puso violento con ella pero Maddox, el primero de sus hijos que en esa época tenía 15 años, se interpuso. Fue allí que Pitt se abalanzó sobre él para darle una golpiza y fue Jolie la que lo agarró para que no lo haga.

Toda esta secuencia puso temerosos al resto de los hermanos -que eran aún niños-, Pax, Zahara, Siloh, Knox y Vivienne, despertando en ellos el instinto de defenderse entre sí de esa agresión en el aire. Al aterrizar, se solicitó el divorcio y la disputa comenzó, en donde los hermanos mayores tomaron partido.

Hace poco, un informe del Daily Mail británico sacó a la luz un posteo que Pax, el segundo de los que adoptó Jolie durante su soltería, le dedicó en 2020 en el contexto del día del padre. Saludándolo por esa fecha conmemorativa, pero de forma irónica, lo trató como “un imbécil de primera clase” y como “una persona terrible y despreciable”, y hasta lo culpó de hacer su vida y la de sus seres queridos “un infierno constante”.

Cabe recordar que todos los jóvenes Pitt-Jolie tienen sus cuentas de redes sociales en modo privado, por lo que no son muchos los que tienen acceso a lo que comparten y publican. En este sentido, algunos allegados a Brad se comunicaron en off con Page Six y se refirieron a estas publicaciones.

“Es simplemente desafortunado que la gente siga intentando involucrar a los chicos. Fueron siete largos años y es lamentable que la gente plantee innecesariamente cuestiones de un pasado tan lejano y no tome en consideración el impacto que tiene en toda la familia”, fue lo que dijo una de las personas del entono del actor, aludiendo a que tanto Brad como Angelina habían acordado alejar a los hijos lo más posible de su disputa.

La resolución de su divorcio, el más largo de la historia de Hollywood, se dio por cansancio de ambas partes, tanto anímico como económico, pero los resentimientos están presentes todavía y los medios sacan a la luz evidencias de lo que se batalló a puertas cerradas durante ese tiempo.