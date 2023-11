Tania Rincón revela que ya no quiere estar soltera y está buscando un nuevo amor

Tania Rincón es una de las conductoras de la televisión latina más reconocida, quien a través de los años ha conquistado el corazón de sus millones de fans gracias a su talento y belleza. Ahora, la presentadora ha revelado que, si bien está soltera, le gustaría encontrar a un nuevo amor que complemente su vida, cosa de la que está segura de que ocurrirá en cualquier momento.

Y es que luego de su sonada separación con Daniel Pérez, con quien tuvo más de 10 años de relación y dos hijos en común, la conductora ha apostado a sostener la familia manteniendo la amistad con su exesposo. Sin embargo, Tania Rincón está segura de que el amor volverá a su vida y se cree preparada para una nueva relación.

Tania Rincón y Daniel Pérez se divorciaron luego de más de una década juntos. Foto: Internet

Tania Rincón rodeada de mucho amor

En un reciente encuentro con la prensa, Tania Rincón se mostró positiva y feliz debido a que admitió que está rodeada de mucho amor. "¡Ay, muy bien! en el amor estoy muy feliz. Tengo el amor de los fans, de la gente, el amor de mi familia, muy contenta", indicó la presentadora.

Asimismo, fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a estar en pareja, con lo que se mostró entusiasmada dejando en claro que ya no quiere estar soltera. "Estaría padre ¿verdad? qué hacen que les llego aquí de la mano y les digo 'aquí está el amor de mi vida'", expresó Tania.

Tania Rincón confía que encontrará el amor de su vida. Foto: Instagram/ Tania Rincón

Tania Rincón quiere encontrar al amor de su vida

Tania Rincón aclaró que si bien la pueden ver con diferentes personas que la acompañen a eventos públicos, eso es por un motivo. "Pues me van a seguir viendo con muchos porque tengo muchos amigos y siempre he sido muy amiguera. Antes no decían nada porque decían 'ésta está casada' y ahora que está soltera dicen 'sí, este es, este es el bueno'. Y sí me van a seguir viendo con mucha gente porque siempre me hago acompañar de amigas y amigos, así que pues así, aquí andaré", confesó la comunicadora.

Para finalizar, Tania admitió que no está cerrada a enamorarse de nuevo. "No me cierro a una relación, alguien me va a querer, van a ver lo voy a encontrar, debe estar por ahí", concluyó.