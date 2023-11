Jomari Goyso y otra conocida conductora rompen en llanto al revelar algo muy personal

Jomari Goyso y Astrid Rivera son conductores de “Despierta América” de Univision, uno de los programas más populares de la televisión hispana en Estados Unidos, quienes han ido logrando sus objetivos profesionales a fuerza de talento, trabajo y sacrificio, por lo que los presentadores, rompiendo en llanto, emocionaron a sus fanáticos al revelar algo muy personal para ellos.

Durante una de las últimas emisiones del show, y con motivo del Día de Acción de Gracias, Jomari Goyso y Astrid Rivera conmovieron a sus compañeros y a la audiencia al contar algo muy emotivo. Fue así que cada uno hizo un repaso del camino que habían transitado para llegar a donde están hoy, y que durante ese viaje no todo fue lindo como muchas personas creen, dejando en claro también que se famoso no le garantiza a nadie la felicidad absoluta ya que también tienen miedos e inseguridades.

Jomari Goyso y Astrid Rivera conmovieron con sus testimonios. Foto: Instagram/ Astrid Rivera

Por el Día de Acción de Gracias, el programa que conduce Jomari Goyso se contactó con su hermana, quien ha sido el pilar en su vida, por lo que el experto en moda le agradeció en público todo lo que hizo por él.

"Mi hermana y yo no recordamos la vida el uno sin el otro, pero yo me fui de casa con 13 años y perdió a su mejor amigo y a su hermano y se encargó de la familia que tengo. Me dio el regalo más bonito que son mis sobrinos, estoy muy agradecido porque sin ella mis padres estarían más solos, sin ella yo no tendría la sanidad que tengo, ella sabe que cuando intento enloquecer, la llamo a ella para que me diga 'esto está bien, esto esta mal'... Le agradezco que la conexión que tengo con mis sobrinos es gracias a ella. Cari, no somos de hablar así, no somos de decirnos que nos queremos, pero nos amamos, no podría haberlo hecho sin ti", dijo Jomari visiblemente emocionado.

A Jomari Goyso y Astrid Rivera los une una muy estrecha amistad. Foto: Instagram/ Astrid Rivera

Por su lado, Astrid Rivera también arrancó lágrimas a los televidentes al hablar de su madre como nunca antes lo había hecho. "Por mi mamá, nunca ha entendido que ella se merece las cosas maravillosas de la vida, sé que la vida es corta, ella a veces me escribe y sabe que como pasamos por situaciones difíciles, me cuesta decirle cosas. Así que aprovecho esta oportunidad para decirle que eres el pilar de mi vida, el viento bajo mis alas, la persona que más me ha apoyado en mis sueños, me llevabas a las audiciones, al modelaje... y soy lo que soy es por ti, y quiero que sepas que quiero que tú seas feliz, llevas muchos años queriendo ser feliz y sé que lo vas a poder lograr. Mis hermanas y yo estamos aquí para apoyarte", finalizó la reconocida conductora puertorriqueña.