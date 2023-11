Danna Paola es criticada por su nuevo sencillo y arremete contra fans

El día de ayer se realizó el lanzamiento del último sencillo de Danna Paola “Aún te quiero”, que ha recibido críticas de parte de algunas personas por lo que la cantante estalló y arremetió contra los fans a través de sus redes sociales, donde se mostró visiblemente molesta.

Danna Paola utilizó su cuenta de X, antiguo Twitter, donde acumula más de 7 millones de seguidores, para defenderse de las críticas que recibió por su nuevo sencillo. La cantante lamentó que solo estén enfocados en la música comercial y que no valores lo que hace, al mismo tiempo de invitar a salir a aquellos que no conectan con ella.

Danna Paola contestó a sus "haters" a través de sus redes sociales. Foto: X/ Danna Paola

Danna Paola pide a fans que se alejen

Luego de que su nuevo sencillo “Aún te quiero” fuera criticado, Danna Paola arremetió contra sus “haters” con dos mensajes contundentes. "Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x números, ¿playlist? ¿Debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido? mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música", escribió en la red social X.

En el segundo escrito, Danna Paola le pidió a quienes no conectan con su música que se alejen. "Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso", concluyó la también actriz.

El duro mensaje de Danna Paola para sus críticos. Foto: X/ Danna Paola

Un día antes del lanzamiento, Danna Paola habló sobre su nuevo sencillo diciendo que es una canción de “empoderamiento, amor propio y muchos límites sanos”, así como también este tema cerraba las heridas de todo su viaje que sido oscuro.

Mira el video

Además, aclaró que esta canción la procesó durante dos años. "Llegó a mi vida en el momento perfecto para abrirme los ojos ante una situación-relación que me hacía mucho daño, me liberé hablando con mucha verdad desde el amor y desde el primer día hasta hoy ha sido mi refugio y mi salvación", expresó la artista.