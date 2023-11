Geraldine Bazán habló del estado de salud de su madre tras sufrir un serio accidente

Rosalba Ortiz, la madre de Geraldine Bazán comentó que había sufrido un serio accidente que le ocasionó la fractura de su muñeca de la mano izquierda. Ahora, la actriz habló con la presa que el cuestionó cómo se encontraba el estado de salud de su madre luego del percance.

Cabe remarcar que la propia Rosalba Ortiz había relatado su accidente a los medios de comunicación. "Me subí al sillón, porque tengo una cosita donde guardo los papeles importantes; por si hay un temblor o lo que sea, los agarro y me voy. Bueno, mi mente joven, me subí al sillón, me estiré y cuando regreso ya no era en el sillón, sino en el aire. Lo único que hice fue voltear y cayó todo mi cuerpo en la mano", dijo la publirrelacionista.

La madre de Geraldine Bazán sufrió una fractura en la muñeca de su mano izquierda. Foto: Instagram/ Geraldine Bazán

Geraldine Bazán mantuvo un encuentro con la prensa donde se refirió al estado de salud de su madre, de quien aseguró que no suele tomarse tiempo de descanso, por lo que la actriz está pendiente del proceso de recuperación de su madre y de las indicaciones de los médicos.

"Ya saben que mi mamá no para. Estaba tratando de alcanzar algo, se le movió el piso y se cayó. A la hora de caer se lastimó. Afortunadamente, no tuvo que ser operación, es una fractura que con el tiempo, descanso y reposo se recuperará, pero no lo hace. Sí, le digo que se cuide, pero ¿ustedes creen que me hace caso? No, no", expresó Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán reveló que su madre, Rosalba Ortiz, no le hace caso en el proceso de recuperación. Foto: Internet.

Caber destacar que recientemente volvieron a ver a la actriz junto al empresario Giovanni Medina en un concierto de Luis Miguel, por lo que los reporteros insistieron en saber si hay romance en puerta entre amos. "Siempre bien acompañada. Estoy muy bien, muy bien, pero ustedes saben que no les platico esas cosas. Los quiero, gracias", dijo Geraldine Bazán sin soltar una sola palabra más sobre el tema.