Ella es la actriz mexicana que fue despedida de la película “Scream 7” por pronunciarse sobre la guerra de Israel y Palestina

Hace unos días, la productora de la película “Scream 7”, Spyglass, anunció públicamente el despido de la actriz mexicana Melissa Barrera del film por pronunciarse sobre el conflicto bélico existente entre Israel y Palestina. Ahora, la protagonista rompió el silencio y a través de sus historias de Instagram envió un contundente mensaje refiriéndose a su desvinculación con la famosa saga.

"Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o incitar el odio desde cualquier forma, incluyendo falsas referencias al genocidio", decía parte del comunicado con el cual despidieron a la actriz.

Melissa Barrera se refirió a su despido a través de un comunicado en sus historias de Instagram. Foto: Instagram/ Melissa Barrera

Ante esto, Melissa Barrera contestó con un fuerte escrito. "Primero y ante todo, condeno el antisemitismo y el odio al Islam, condeno el odio y el prejuicio de toda clase contra cualquier grupo de personas. Como latina y orgullosa mexicana, tengo la responsabilidad de contar con una plataforma que me permite ser escuchada. Así que he tratado de usarla para crear conciencia sobre situaciones que me preocupan y dar mi voz a quienes lo necesitan", escribió la actriz.

Asimismo, Melissa asegura que reza todas las noches para que no se pierdan más vidas injustamente de parte de ningún bando y que la violencia se termine para que puedan llevar una vida de convivencia pacífica. También dejó en claro que para ella "el silencio no es una opción", aunque haya personas que no le guste esto.

Melissa Barrera aseguró que solo quiere que ambos bandos convivan en paz. Foto: Instagram/ Melissa Barrera

Así, Melissa ha expresado que no se arrepiente de las declaraciones que realizó en su momento sobre la guerra de Israel y Palestina, e incluso después de emitir este comunicado final, compartió las cifras de muertos palestinos que siguen ascendiendo.

Por otra parte, cabe remarcar que la película “Scream 7”, además de la salida de Melissa, ahora pierde a otra importante figura como Jenna Ortega, quien anunció que se aparta del film debido a otros compromisos profesionales, justo un día después de que despidieran a su colega mexicana, según reportó el sitio “Deadline”.