Úrsula Corberó reconoce lo único en lo que nadie podrá igualar al Chino Darín

Úrsula Corberó subió al escenario de la 70 edición de los Premios Ondas para recibir su primer galardón por una interpretación. Muy emocionada, la actriz catalana fue reconocida en la mención como Mejor Intérprete Femenina en Ficción de Televisión por su actuación en la serie “El cuerpo en llamas”.

Este papel protagónico en el que Úrsula Corberó interpreta a la guardia Rosa Peral por el supuesto crimen a su propio marido Pedro Rodríguez, ocurrido en mayo de 2017, hizo que la actriz se alzara con este importante reconocimiento a su carrera profesional.

Cuando subió al escenario para agradecer y ofrecer unas palabras, Úrsula Corberó no quiso olvidarse de nadie y empezó por halagar a su equipo de trabajo. “Gracias por vuestra entrega, por escucharme, por guiarme, por cuidarme y sobre todo por darme la libertad que yo necesitaba para poder interpretar a este personaje tan complejo”, dijo.

El tiempo apremiaba y Úrsula Corberó no dudó en nombrar a su novio argentino el Chino Darín a quien presentó como su “gran amor”. “Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites”. También se dedicó el premio a sí misma por ser “tan trabajadora y tan valiente” y porque estuvo a punto de decirle no a ese personaje.

Mira el video

Luego Úrsula Corberó no quiso pasar por alto y se dirigió a sus padres en catalán y les agradeció por haberla tomado en serio desde que era una niña y por haberla ayudado a crecer rodeada de amor y de sensibilidad.