La insólita forma en la que Adele confirmó haberse casado con Rich Paul

Después de varios meses de especulaciones, Adele y Rich Paul parece que finalmente se casaron, convirtiéndose en marido y mujer. Los rumores comenzaron hace un año cuando la propia cantante se refirió a su pareja como su "marido", situación que levantó sospechas en todos.

Sin embargo, pasaron varios meses hasta la que podría llamarse confirmación oficial, que se dio recientemente durante una función de stand-up de su mejor amigo, Alan Carr. En medio del espectáculo, Carr preguntó si alguien se había casado recientemente, y Adele no dudó en decir que ella lo había hecho.

Luego de tantos rumores, Adele y Rich Paul se casaron.

“Esta noche estuve en el programa de humor de Alan Carr en Los Ángeles y Adele estaba entre el público. Alan preguntó a la gente si alguien se había casado recientemente y Adele gritó: ‘Yo me casé’”, contó un espectador. Otra persona expresó que dicho momento "fue muy bonito y muy dulce".

Esta revelación sigue una serie de eventos, incluyendo una propuesta de matrimonio rechazada por la cantante durante un show en Las Vegas. El episodio tuvo lugar en septiembre, y con dicha reacción dejó en claro que ya estaba casada.

Los primeros indicios de su relación con Rich Paul surgieron en 2021, confirmados por fotos en Nueva York, respaldadas por Page Six. También hay que tener en cuenta que la intérprete de Set fire to the rain venía teniendo relaciones un tanto complicadas, por eso siempre fue cuidadosa a la hora de manejarse con este tema.

En febrero de este año, Deux Moi informó que la pareja planeaba casarse en verano, lo que aumentó las expectativas. La cantante lucía un anillo de diamantes en su dedo anular, regalo de su pareja, y aunque intentan mantener su vida privada ocasionalmente se les ve juntos en eventos.

Adele expresó su amor por Rich Paul durante un concierto el año pasado y calificó su relación como "increíble, sincera y fácil" en una nota a la revista Rolling Stone. Luego, en agosto, confesó su deseo de casarse y tener más hijos.

Cabe recordar que la cantante ya es madre de Angelo, fruto de su relación con su exesposo Simon Konecki, de quien se divorció en 2021. Actualmente, la familia reside en una lujosa mansión ubicada en Beverly Hills, que particularmente es una antigua propiedad de Sylvester Stallone.