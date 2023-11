Gaby Spanic denunció por abuso a Pablo Montero: “yo pegaba gritos”

Gaby Spanic participa en la serie “Secretos de Villanas” de Canela TV, que ha lanzado un adelanto de su próximo episodio, en el cual la actriz denunció que fue víctima de abuso sexual por parte del cantante y actor mexicano a Pablo Montero, dejando a sus compañeras de elenco en estado de shock.

En el video adelanto se ve a Gaby Spanic junto a Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier, dentro de una piscina mientras la actriz habla de lo ocurrido con Pablo Montero. "Era una parte de confidencialidad y no podía hablar de ese asunto. Pero averigüe con unos abogados y antes de abrir la boca, esto sí lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, y se puede contar. Sufrí abuso sexual", dijo con determinación.

Gaby Spanic rompió el silencio y habló de su mala experiencia con Pablo Montero. Foto: Instagram/ Gaby Spanic

Al escuchar el inicio de su relato, las compañeras de Gaby Spanic quedaron sorprendidas. "¿Qué?", gritaron las actrices prácticamente al unísono. "Fue alguien que estimo mucho y lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo. Fue Pablo Montero", reveló la venezolana. Aylín Mujica, quin no podía salir de su asombro insistió: "¿Pablo Montero?".

No es la única denuncia por abuso que Pablo Montero tiene en su contra. Foto: Instagram/ Pablo Montero

Al parecer, esto habría ocurrido cuando los actores estaban participando del reality show “La Casa de los Famosos”. "Fui al cuarto de fumadores y lo veo, y me agarró mi cigarro, se me cayó el cigarro en los senos, me agarró los senos y me quería besuquear a la fuerza, yo pegaba de gritos: 'sáquenme de aquí", relató la actriz.

La protagonista de la exitosa telenovela “La usurpadora”, compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido a sus seguidores. "Queridos, en Secretos… decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis villanas por escucharme y decirles a todas las mujeres que ¡nunca se callen!” escribió Gaby Spanic.

Hasta el momento Pablo Montero no se ha pronunciado sobre este tema, aunque cabe destacar que no es la única denuncia por abuso que recibe el cantante, ya que en febrero pasado fue acusado de abusar de dos jóvenes menores de edad en Chiapas, México.