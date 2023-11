Por qué Gwyneth Paltrow se alejó de la actuación en su mejor momento

Durante los últimos años, Gwyneth Paltrow ha experimentado una transformación significativa en lo que respecta a su carrera como actriz de cine. Y es que, con el paso del tiempo, se ha ido corriendo de roles importantes y protagónicos hasta pasar casi a las sombras. ¿Por qué?

Si bien sus apariciones en la pantalla grande se han vuelto esporádicas, el verdadero motivo que alejó a Gwyneth Paltrow de la actuación tuvo lugar hace casi dos décadas atrás, como parte de un momento crucial que marcó un cambio radical en su vida profesional y personal: convertirse en madre.

Gwyneth Paltrow comenzó a alejarse del cine en los últimos años.

La actriz reconoció que dicho distanciamiento coincide con el momento en el que quedó embarazada de su primera hija, Apple, fruto de su matrimonio con Chris Martin y una joven de 19 años que ya se encuentra en la universidad.

Consciente de las demandas que conlleva la actuación, decidió apartarse del foco de Hollywood para dedicarse por completo a la crianza de su hija. Y es que, según sus palabras, no estaba dispuesta a compaginar su trabajo de actriz con sus responsabilidades maternales.

"Es bastante irónico porque realmente dejé la actuación cuando nació Apple. La última vez que aparecí en todas las escenas de una película fue cuando estaba embarazada de ella", declaró a la revista People en el año 2002.

Ese mismo año que mencionamos, 2002, fue un periodo de mucho trabajo para la intérprete ya que protagonizó las películas Possession, Buscando a Debra Winger y una participación en la tercera entrega de Austin Powers. En ese momento se habría dado ese clic.

Gwyneth Paltrow tiene dos hijos junto a Chris Martin: Apple y Moses.

"Cuando di a luz, es como si sintiera que todo se redefinió para mí. Y pensé: 'No sé si quiero seguir con esto como carrera. Desde luego, no quiero... No voy a estar fuera de casa durante meses'", recordó Gwyneth Paltrow sobre lo que sintió.

El nacimiento de Apple fue un punto de inflexión, redefiniendo sus prioridades y perspectivas. Dos años después nacería su segundo hijo, Moses. Además, desde ese momento empezó a explotar su faceta empresaria, recordando que en 2008 fundó su reconocida firma Goop, la cual ha ido creciendo con el paso de los años.