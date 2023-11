Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, fulminó a su padre: "Maldito y horrible ser humano"

Pax Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt que fue adoptado por la pareja en Vietnam en 2007, compartió en su cuenta personal de Instagram duras críticas contra su padre. Todo esto habría tenido lugar en conmemoración del Día del Padre de 2020, aunque recién ahora salen a la luz estas palabras.

El reconocido medio Daily Mail dio a conocer este fuerte testimonio por parte del joven adolescente, texto que se revela recién por estas horas debido a que su cuenta de Instagram es privada. La dureza de sus palabras quedan en evidencia.

Pax, el tercer hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, atacó al actor.

Pax es el tercer hijo que adoptó Angelina Jolie junto a Brad Pitt, un joven que el próximo 29 de noviembre cumplirá 20 años. Cabe recordar que la reconocida pareja comparte seis hijos -Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Vivienne y Knox-.

El joven escribió dicho testimonio en 2020, dentro del cual descarga toda su ira contra su padre en un día en el que irónicamente lo homenajea: "¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial!", comienza relatando el durísimo posteo.

"Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante", continúa.

Y sentencia: "Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que ¡feliz Día del Padre, maldito y horrible ser humano!".

El posteo de Pax Jolie Pitt el Día del Padre de 2020.

Las palabras de Pax resumen el enorme dolor y trasfondo de toda una familia. Y es que, si bien todos tenemos en cuenta el escandaloso divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, definitivamente hay una historia mucho más traumática de fondo para llegar a ese punto dentro de sus vidas.

No es la primera vez que el actor de Siete años en el Tibet tiene diferencias con sus hijos, recordando el aparente y violento episodio que el intérprete tuvo con su hijo mayor Maddox en un jet privado, cuando se dijo que alcoholizado golpeó e insultó al joven.