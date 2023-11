¡Irreconocible! El sorprendente cambio físico de Amy Adams

Amy Adams es una de las actrices más destacadas y populares de Hollywood. Conocida por sus actuaciones tanto cómicas como dramáticas, lleva trabajando dentro de la industria desde hace ya varios años pero su más reciente imagen demuestra que ha atravesado un cambio físico más que impactante.

Conocida por sus papeles en Encantada (2007), La llegada (2016), Escándalo americano (2013), Animales nocturnos (2016), La mujer en la ventana (2021), la saga de Una noche en el museo y la trilogía de Superman de DC, Amy Adams es toda una celebridad dentro del mundo del espectáculo.

Así lucía Amy Adams en Batman v Superman, en 2016.

La imagen que solemos tener de la actriz en todas estas películas que mencionamos es común: una clásica melena pelirroja, ojos azules y un cuerpo bien definido. En este punto, en uno de sus últimos proyectos sorprendió a todos.

¿Qué pasó? Sucedió para la segunda parte de Encantada, hablamos del filme Desencantada de 2022. En este punto, su físico ha comenzado a cambiar notoriamente, y los seguidores de la estrella se lo han hecho saber manifestando su preocupación.

Si bien varios se preocuparon por su salud, también hubo lugar para los haters de siempre que le lanzaron incontables críticas al cambio de cuerpo que experimentó. La atacaron tildándola de "vieja" y "gorda", comentarios sin sentido y absolutamente repudiables contra una de las más icónicas estrellas del mundo del cine.

Pero no deja de ser un estereotipo que tiene Hollywood con respecto a la delgadez. No obstante, si bien no se saben los verdaderos motivos del cambio físico de Amy Adams, lo cierto es que las más recientes imágenes la muestran despreocupada respecto a estos modelos de cuerpos que muchos consideran.

Amy Adams junto a Patrick Dempsey para Desencantada, en 2022.

Si bien es cierto que no sabemos a qué se debe este cambio físico, la sociedad y las rede sociales se sienten con derecho a opinar sin saber sobre esto, lo que demuestra que más allá de la evolución que hemos tenido como sociedad todavía nos queda mucho camino por recorrer.