Gaby Spanic desata un huracán y acusa a Pablo Montero: “Fui víctima de abuso sexual”

Gaby Spanic sorprendió a todos en el capítulo reciente de “Secretos de villanas”. La venezolana acusó a Pablo Montero de un presunto abuso sexual en contra de ella cuando hacían las grabaciones de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

La protagonista de La Usurpadora antes de revelar esta información se asesoró legalmente. Para Gaby Spanic fue sanador romper el silencio y dar detalles de aquella trágica situación. “Me dijeron en la Fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigué con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar abuso sexual”, dijo.

Las compañeras de la serie “Secretos de villanas" quedaron de piedra cuando Gaby Spanic mencionó al perpetrador y fue nada más y nada menos que Pablo Montero. La venezolana contó que estaba fumando cuando este se le acercó y empezó a tocarle los pechos sin su consentimiento, además de que intentó besarla a la fuerza.

Esta no es la primera vez que Pablo Montero, de 49 años, ha sido acusado por un delito como este. A principios de 2023 dos mujeres de Tapachula, Chiapas, hicieron una denuncia formal ante las autoridades por una situación similar en la que incurrió el cantante de regional mexicano.

“Yo a Pablo Montero lo aprecio muchísimo, pero en este show editaron muchas cosas. Él me ofreció disculpas dentro del show, pasaron muchas cosas que no valen la pena ya decir. En ese momento no había responsables que me dieran la cara, lo que hicieran fue darme más alcohol y apoyaron eso”, señaló Gaby Spanic.