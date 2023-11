Dani Alves sufre un nuevo revés con su ex mujer, mientras enfrenta su etapa más complicada

A punto de cumplir un año en prisión, Dani Alves vuelve a entrar en el ojo del huracán. Mientras espera el juicio, tras ser acusado de abusar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, España, tendrá que enfrentar en un duro conflicto legal a su ex mujer Dinorah Santana, ya que lo acusa de coacción y abandono a sus hijos.

La ex mujer de Dani Alves sorprendió con sus declaraciones ya que retiró su postura y además su apoyo: “Para mí no existe, para mí ha muerto”. Dinorah Santana señala que fue utilizada para que el futbolista consiguiera la libertad condicional. “Sus hijos no le ven desde el 6 de mayo. Desde entonces no ha querido saber nada de nosotros y son sus hijos”, dijo.

Dani Alves enfrentará a su exmujer.

Y es que Dinorah Santana está muy molesta ya que pretendían utilizar toda esa historia del arraigo familiar cuando en realidad era una farsa para conseguir la libertad condicional y ahora, a ella, incluso la echaron de un lado. “Me decían lo que tenía que decir a través de un grupo de WhatsApp”, indicó.

Ella sostiene que como Dani Alves no consiguió el permiso la desechó e ignoró a sus hijos. De hecho, Dinorah Santana confiesa que simplemente fue una estrategia de defensa que le hizo perder tiempo y dinero. “Yo estoy con medicación, para mí él ha muerto, que nos deje en paz, cuanto antes salga de la cárcel mejor estarán mis hijos. Para ellos es muy difícil aceptar que su padre puede ser un violador”.

La ex de Dani Alves no le tiene miedo al futbolista.

Ante esta denuncia Dani Alves tomó cartas en el asunto y se prepara para una contrademanda. El brasileño la acusa y señala que actúa como “víctima de la sociedad lo cual no es así”. Dinorah Santana no piensa callarse y arremetió de nuevo con el hashtag Seacabó y señala que no quiere volver a hablar con él en su vida y que lo que haga no le importa. “Las víctimas son sus dos hijos, no tengo ningún miedo ni a Dani Alves ni a sus abogados”, señaló.