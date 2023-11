Esta es la conmovedora historia de la Miss Universo Sheynnis Palacios

La nicaragüense Sheynnis Palacios se coronó como la primera mujer de este país en ganar el Miss Universo. Ella es comunicadora, tiene 23 años y este pasado 18 de noviembre se llevó la banda más universal en el certamen celebrado en El Salvador, gracias a su carisma y personalidad.

Después de llegar al top 3 de las mujeres más hermosas del planeta, Sheynnis Palacios no podía creer cuando escuchó su nombre tomada de la mano con la concursante de Thailandia. Era tanta la adrenalina que solo al ver a las cámaras le dedicó la corona a su mamá y empezaron a salir las lágrimas. Todas sus compañeras le decían: ¡Te lo mereces, te lo mereces!”.

Sheynnis Palacios arropada por sus compañeras.

Y es que Sheynnis Palacios viene de una familia humilde y matriarcal liderada por mujeres solteras. De hecho, su madre y su abuela no pudieron viajar, porque no tenían la cantidad necesaria para este viaje. “Yo le agradezco a mi mamá cuando estoy siendo coronada. Yo sé que ella me estaba viendo y sabía que ese mensaje le iba a llegar y quería darle gracias por haberme formado, por haberme llenado de tan buenos valores y cualidades”, dijo.

A lo largo de su vida esta joven de 23 años ha hecho hincapié en la Salud Mental ya que ella sobrevivió a diferentes episodios dominados por la ansiedad. Ella sufrió por inseguridades y complejos debido a su estatura, su color de piel, pero hoy ha logrado batallar contra ellos. “Somos perfectamente imperfectos, eso es lo que hace también que la vida sea bonita con sube y baja, ya que cuando es algo plano se vuelva totalmente monótono y realmente no tiene sentido”.

De hecho, Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, agradeció a la organización de Miss Universo por haber cambiado estatutos que tenían que ver con marcados estereotipos y que fueron borrados en este último certamen: talla, si es casada o madre.