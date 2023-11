Siéntate para ver cómo luce Shaynnis Palacios, la nueva Miss Universo, sin una gota de maquillaje

El pasado 18 de noviembre, Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, se coronó como la mujer más hermosa del mundo en la edición número 72 del certamen de belleza Miss Universo. En una noche cargada de glamour y emoción, la latina llegó a la cima luciendo sus mejores galas. Sin embargo, la joven de 23 años se ha mostrado en sus redes sociales sin ni una gota de maquillaje dejando en claro que es una mujer autentica.

La nueva Miss Universo utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,1 millones de seguidores, para compartir unas fotografías donde aparece al natural, desde la playa, luciendo un traje de baño de dos piezas y disfrutando del sol y la arena, imágenes donde se destacan su belleza.

Así luce la Miss Universo 2023 completamente al natural. Foto: Instagram/ Sheynnis Palacios

Además, Palacios ha dejado en claro el amor y la conexión especial que comparte con su madre, con quien ha compartido varias fotografías en redes sociales. La describe como "la mujer de mi vida, mi queen".

La relación de Sheynnis Palacios con su madre

En las redes de la nueva Miss Universo se puede contemplar la conexión especial que tiene con su madre, a quien la describe como “la mujer de su vida”. "Esa mujer que ven a mi lado me dio la vida y no solo me dio la vida, sino que me ha dado todo su amor y cariño. No saben lo tan agradecida que estoy con Dios por haberme dado una mamá llena de vida, llena de amor, una mamá luchadora, una mamá trabajadora, una mujer que vale muchísimos más que el diamante más caro del universo", escribió la modelo en una de sus publicaciones dedicadas a su mamá.

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, sin maquillaje. Foto: Instagram/ Sheynnis Palacios

Defensora de la salud mental

Sheynnis Palacios ha compartido abiertamente su lucha personal contra los ataques de ansiedad, reconociendo que esa condición no la ha detenido, por el contrario, ha sido su motor para crear un proyecto social llamado “Entiende tu mente”, que se centra en ayudar a personas con problemas de salud mental.

A través de esta organización, la nicaragüense busca aportar su experiencia y herramientas para abordar estas situaciones. "Aprendí a gestionar mis emociones con la ayuda de mi psicóloga y quiero ser un apoyo para aquellos que enfrentan desafíos similares", expresó Sheynnis Palacios.