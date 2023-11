Qué pensó Jada Pinkett Smith cuando Will Smith le pegó a Chris Rock

Hollywood tiene momentos inolvidables, y uno de ellos no fue ni siquiera planeado, cuando Will Smith le pegó a Chris Rock. Todo el mundo hizo reacciones y analizó todo el acontecimiento, pero Jada Pinkett Smith contó qué pensó cuando presenció aquel suceso casi en primera fila.

La actriz de 52 años oriunda de Baltimore tuvo mucho que procesar esa noche, la de la 94ta edición de los Premios Oscar, en la que fue a acompañar al padre de sus hijos por estar nominado a Mejor Actor por su papel de Richard Williams en King Richard, que posteriormente ganó.

Jada dio una entrevista a la revista People hace pocos días y contó cómo fue que vivió aquel episodio, su segundo a segundo. “Pensé, ‘esto es una parodia y no hay manera de que Will le pegue’. No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que noté que no era una parodia”, confesó.

También pasó por CBS Mornings y comentó que había razones “muy profundas” que llevaron a su ex pareja a dar ese golpe a los ojos de todo el mundo. “Hay que tener mucho cuidado con el ‘por qué’. Es la historia que Will tiene que contar. No la mía”, dijo sin dar más explicaciones, pero luego dejó entrever una de ellas.

“Lo que voy a decir es que al estar allí con él, esa noche, lo que sí sabía era que tal vez no haya entrado como su esposa, pero sí me fui esa noche como su esposa. Mientras esté sentada aquí hoy, estaré a su lado, siempre”, exclamó haciendo referencia de que hacía años que ya no eran una pareja, aunque convivían en la misma casa.

Pero fue en su recientemente lanzado libro Worthy, en un fragmento titulado “La santa broma, la santa bofetada y las santas lecciones”, donde Pinkett Smith desnudó sus sentimientos de aquella noche. “Mi corazón se rompió por los muchos que viven avergonzados de la alopecia”, escribió.

Es que además de su lucha interna con aquella enfermedad que le hizo caer su pelo y optar por rapárselo por completo, el chiste de Chris Rock no fue nada gracioso para Jada. Tampoco para Will, que sabía lo que la madre de sus hijos había luchado contra eso tanto por ella como por otras personas que padecen de lo mismo.

También hay que recordar que esa bofetada fue el detonante de que saliera a la luz que los Smith ya no eran marido y mujer de hecho, aunque compartieran la vivienda para estar con sus hijos. La novela se hizo más grande para ellos, y se recuerda aún hoy como si hubiera pasado ayer.