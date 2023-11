Galilea Montijo revela cómo hace para superar su divorcio

La vida de Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas de Latinoamérica, quien en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por diversos motivos, y el más sonado quizás haya sido su ruptura con Fernando Reina, por lo que ahora, la presentadora reveló cómo está haciendo para superar su tan sonado divorcio.

Galilea Montijo nunca ha tenido problema para hablar de sus cosas sin tapujo, y es por ello que reveló que luego de su separación, su hijo fue a vivir con su padre, por lo que ella está tratando de rehacer su vida como mujer. Con respecto a esto, confirmó su noviazgo con el modelo Isaac Moreno, con quien ya se mostró en redes sociales compartiendo algunas fotografías.

Galilea Montijo anunció su romance con el modelo Isaac Moreno. Foto: Instagram Galilea Montijo

Así es que Galilea, está lista para volver a apostar al amor, pero sin embargo, a pesar de que tenga un hombre a su lado que la apoya en todo, va con mucho cuidado y sin saber si se volverá a casar.

Galilea Montijo habla de su divorcio

Galilea Montijo fue cuestionada por su divorcio a lo que la presentadora contestó con total fortaleza abriendo su corazón. "Me tocó divorcio. Uno no se casa para divorciarse. ¿Tú dime, me sentó bien el divorcio? yo creo que el divorcio es un proceso muy doloroso y las personas que me dicen que ya traigo novio y tal, pues las personas no se divorcian de un día para el otro, lleva su proceso y lo único a decir que conforme venga el día, vivo al día y sólo por hoy y a vivir la vida, soy una persona que sólo he trabajado y ver a mis niños crecer es lo que me importa", dijo.

Este año Galilea Montijo afronto su divorcio con Fernando Reina. Foto: Internet

No sabe si volverá a casarse

Galilea Montijo se refirió a que se siente habiendo encontrado un amor en este momento de su vida. "Me percibo tranquila en el amor, me voy tranquila. Cada matrimonio es diferente, cada quien sabe cuáles son los límites y soy la menos indicada para dar consejos de pareja o divorcio", expresó la presentadora.

A la pregunta si es que estaría lista para volver a casarse. Galilea fue cauta en su respuesta. "¿Volverme a casar? espérate, voy saliendo de uno. Creo en lo que tú quieras creer, en el 2023 creo en todo y no creo en nada. El pasado ya pasado es y el futuro ni ha llegado", finalizó.