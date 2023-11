Drew Barrymore confesó por qué nunca se hizo una cirugía estética y sorprendió

Las cirugías plásticas son moneda corriente en Hollywood, pero también hay quienes han sido renuentes incluso en la época en la que más operaciones se practicaron. Entre ellas está Drew Barrymore, una de las más deseadas entre los 90 y 2000, que confesó por qué nunca se hizo una y sorprendió a todos.

La actriz estadounidense de 48 años lleva activa desde niña, pero fue en su joven adultez cuando su talento y belleza hicieron el combo perfecto para que le lleguen papeles como en The Amy Fisher Story, Batman Forever, Ever After: A Cinderella Story, Donnie Darko y Charlie´s Angels.

Esa belleza natural se mantuvo durante toda su carrera y, a pesar de vivir dificultades y pasar por vicios, le contó a la revista People que nunca pasó por el quirófano para hacerse algo estético. “No me he hecho nada, y voy a mantener todo así el mayor tiempo posible”, sentenció.

“Tengo cero juicio por cualquier persona que haga algo, pero no me veo recurriendo a ese recurso”, exclamó indicando que su decisión solo recae a lo que quiere para ella, y los motivos por los que se mantiene en esta postura también bien particulares, poco altruistas y hasta graciosos.

“¡Estoy deseando ver qué aspecto tengo en el futuro cuando mi piel tenga el aspecto arrugado de una cartera de cuero!”, exclamó Drew, que lejos de tenerles miedo, le genera mucha curiosidad el cómo sentarán en su rostro las marcas del paso del tiempo.

Pero también hay razones más serias por las que Barrymore ha evitado las cirugías estéticas durante toda su carrera. “Tengo una personalidad muy adictiva, así que me preocupa que si empiezo con una y me gusta, seguiría haciéndome una atrás de otra. Eso me asusta, por mi forma de ver las cosas. Así que por ahora sigo esperando, para hacer cualquier cambio, y prefiero no avanzar”, confesó.

Para Drew, envejecer “significa que estás viva, que estás viviendo, y eso es algo realmente bueno. Aceptar el envejecimiento es un mensaje muy positivo y saludable”. Esta filosofía de vida también la motiva a tomar otro tipo de cuidados para poder seguir viviendo más cosas.

“La salud es lo más importante. Si tenés salud, podés centrarte en muchas otras cosas, incluida la belleza. Pero realmente es lo más importante de todo”, sentenció Barrymore, que prefiere un bienestar genuino que vaya desde adentro hacia afuera y estar bien para vivir la vida junto a sus hijas y con sus proyectos.