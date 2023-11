Cómo hizo Chris Martin para sacar de su depresión a Dakota Johnson

La depresión se ha puesto cada vez más en la boca del mundo, y ya sea por consciencia o simplemente por moda, que se hable de este problema es esencial para ponerlo en la escena y poder abordarlo. Las estrellas de Hollywood no están exentas de ello, y Dakota Johnson contó cómo hizo su novio, Chris Martin, para sacarla de un mal momento con su salud mental.

La actriz estadounidense de 34 años ha contado en más de una ocasión que debió recibir ayuda profesional durante su adolescencia debido a la turbulenta relación y al posterior divorcio de sus padres, los actores Don Johnson y Melanie Griffith.

Dakota necesitó de terapia durante gran parte de su vida, y tomó la voz cantante para visibilizar las problemáticas de la salud mental. Es por eso que fue reconocida en el seminario anual de la Fundación Hope for Depression Research, realizado en Nueva York, y en su discurso mencionó un gran gesto del vocalista de Coldplay.

“Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente ‘lo estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo, ‘Cariño, llevas una camiseta de Cats, Cats el musical’. Resultó que realmente estaba teniendo un mal día, pero ese comentario alivió mi corazón y me ayudó a salir del pozo”, narró.

Con ese simple detalle, Dakota Johnson sintió la contención que su novio estaba queriendo darle y que supiera que está ahí para ella. Y ante la negativa de la actriz, mostró que realmente vela por ella y le hizo un comentario gracioso, para transformar esa sensación de ansiedad en un episodio que le cause risa, que es de la manera con la que lidia con sus problemas.

“Y no creo que sea algo malo, funciona. Me ayuda porque a veces si no me río, me pongo a llorar”, contó la intérprete y agregó una reflexión: “Creo que la mayor parte del tiempo hablo de depresión o ansiedad de una manera muy autocrítica. Quizás sea más fácil mirarme a los ojos si me pongo la máscara de la comedia”.

Dakota y Chris llevan juntos desde 2017, y en estos seis años fueron conviviendo con esos momentos oscuros a los que el músico fue aprendiendo cómo lidiar con ellos y tratando de ver de qué manera podría ayudar a su pareja cuando sufra esos episodios. Es por eso que, con este relato, la actriz sabe muy bien que su novio sabe cómo cuidarla.

En casi 20 años en los que Johnson vivió con este padecimiento, reconoció que “lo más importante que me enseñó la depresión es a no necesitar que cada hecho tenga una respuesta inmediata, que nunca haya un final inmediato”.