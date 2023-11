Charlize Theron contó cómo su mamá mató a su papá en defensa propia

Las personas son marcadas por los hitos de su vida, o aquellos episodios imborrables que les tocó transitar. Por supuesto que las estrellas de Hollywood no son la excepción, por lo que Charlize Theron rememoró y contó cómo su mamá mató a su papá en defensa propia.

La actriz de 48 años nació en Benoni, Gauteng, Sudáfrica, el 7 de agosto de 1975, siendo la única hija del señor Charles Theron y la señorita Gerda Maritz. Aquella familia de tres estuvo lejos de ser una perfecta, y le contó a la revista Town & Contry acerca del día en que se acabó por romper.

Aquel 21 junio de 1991 es un día que Charlize no puede quitarse de su cabeza y que generó un trauma que aún no supera. Es que su papá había llegado a su casa demasiado borracho y se propasó de violento con las mujeres de su casa. “Estaba tan borracho que no sé cómo se mantenía en pie. Entró a la casa con un arma”, recordó.

“Mi mamá y yo estábamos en mi habitación, apoyadas contra la puerta, que él intentaba abrir o tirarla abajo. Entonces, al no poder entrar, dio tres pasos hacia atrás y disparó tres veces contra la puerta. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo cual es simplemente un milagro”, añadió. En un abrir y cerrar de ojos fue que la situación se tornó de vida o muerte, por lo que Gerta, como la conocían allí, no lo pensó dos veces.

“Nos decía que iba a entrar y que nos iba a matar a los dos. Mi madre logró recuperar el arma y le disparó”, detalló Theron. El dictamen del jurado fue que Maritz actuó en defensa propia, por lo que se le retiraron los cargos, sin embargo, su vida en aquella ciudad se había terminado. Es así que juntaron dinero y se mudaron a Nueva York, Charlize tenía 15 años.

“Él era un hombre enfermo. Toda su vida fue adicto al alcohol y solo conocía esa manera de vivir. Para nosotras era una situación desesperante. Nuestra familia estaba atrapada en esa situación”, reconoció en otra entrevista.

Este hecho quedó marcado a fuego en Charlize. “Cada día era imprevisible. Vivir con un adicto es algo que te queda incrustado en el cuerpo por el resto de tu vida. El dolor y esa sensación que siempre me van a acompañar no tienen solo que ver con lo que ocurrió esa noche”, confesó.

“Este tipo de violencia que ocurre dentro de una familia, es algo difícil de charlar, pero creo que al decir lo que me pasó les hago saber a otros que no están solos, y que lo más importante de todo esto es entender la gravedad de las adicciones. Más allá de lo que me tocó vivir a mí, la violencia de género es una problemática tan evidente en Sudáfrica como en el resto del mundo. Y si sos mujer, es imposible no estar consciente de que esto ocurre”, enfatizó Theron.