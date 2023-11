Aracely Arámbula rompe el silencio y arremete contra Luis Miguel

Aracely Arámbula había demandado legalmente a Luis Miguel por falta de pago de la manutención de los dos hijos que tienen en común, por lo que el cantante debió presentarse ante las autoridades mexicanas, cosa que no hizo alegando que tenía cuestiones laborales que atender. Ahora, durante una reciente entrevista, la actriz rompió el silencio y arremetió contra su expareja.

Según gente allegada a Luis Miguel, el cantante habría realizado el pago de la deuda, sin embargo, Aracely Arámbula fue quien se habría negado a recibir el dinero entregado por “El Sol” en concepto de manutención atrasada de sus hijos Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula hizo fuertes declaraciones. Foto: Instagram/ Aracely Arámbula

En el programa español “Fiesta” de Telecinco, conducido por Aurelio Manzano, la actriz rompió el silencio y le habló alto de cosas referidas a su expareja, aclarando algunas cuestiones surgidas en los últimos días. "Hay quien tiene desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad", dijo Aracely Arámbula.

Asimismo, se refirió a su supuesta negativa de recibir el dinero que había entregado Luis Miguel recientemente. "Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses", aclaró la actriz.

Para Aracely Arámbula las cosas se deben hacer según la ley y no según lo que quiera el interesado. "De hecho, este proceso es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley", remarcó.

Aracely Arámbula lanzó bombas contra Luis Miguel. Foto: Internet

Por otra parte, habló sobre la convivencia de Luis Miguel y sus hijos, y si ella deja que ellos se reúnan con su padre. "Eso se ha dicho por la parte contraria, en ningún momento se le ha negado las puertas. No ha habido ninguna negativa. De hecho, él estuvo muy cerca de sus hijos durante la pandemia en una casa que le compré yo a sus hijos, ahora quiere limpiar su imagen", sentenció Aracely Arámbula.

Harta de callar, tal y como asegura que le habían pedido, es hora de contar su vivencia. "Me pusieron la condición de no hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera hablar... No puedo ser una madre irresponsable", concluyó.