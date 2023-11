La oscura secta que hundió a Michelle Pfeiffer: "Me lavaron el cerebro"

Michelle Pfeiffer es una de las actrices más cotizadas de Hollywood y tuvo grandes éxitos en el cine. Pero su vida privada está llena de misterios y etapas oscuras, como la vez que perteneció a una secta llamada "respiracionalismo" y que terminó llevándola a un estado muy duro.

Poco después de llegar a Hollywood, dando sus primeros pasos en la meca del cine y ya casada por primera vez con el actor y director Peter Horton, Michelle Pfeiffer cayó presa de una secta encabezada por una pareja que disuadía a sus miembros de comer y tomar agua.

Michelle Pfeiffer pasó por una secta cuando apenas se iniciaba en Hollywood.

La intérprete tenía 20 años en ese entonces, y bien perteneció a la secta solo por un breve período de tiempo, este movimiento al que se unió aludía a cómo la ingesta de comida y agua era innecesaria porque la luz natural le brindaba al cuerpo todo lo que este necesitaba.

Al creer en las palabras de los líderes -dos conocidos personal trainers de Hollywood-, la actriz dejó de comer como forma de demostrar que era leal a las rutinas del lugar. Fue un verdadero drama en ese entonces, aunque se mantuvo oculto hasta que salió a la luz.

“Creen que las personas en su estado más alto son respiracionistas”, explicó Michelle Pfeiffer años atrás en una nota con la revista Stella de The Sunday Telegraph. También admitió que los líderes de la secta eran “muy controladores”.

Sin embargo, no tardó en advertir que había sido reclutada para lo que era una secta más que un movimiento, cuando su primer marido, el director Peter Horton, debió investigar ese lugar para un film en el que estaba trabajando.

La dura experiencia de Michelle Pfeiffer con una secta.

“Nos controlaban mucho. Yo no vivía con ellos, pero pasaba mucho tiempo en el lugar y siempre me decían que tenía que ir más seguido, económicamente también fue agotador porque debía pagar aunque no fuese. Ellos creían que mediante el respiracionismo la gente llegaba a su estado de máxima plenitud”, explicó.

“La pareja que me llevó al lugar era muy amable, me lavaron el cerebro y me sacaron mucha plata”, agregó Michelle Pfeiffer, que luego explicó cómo se dio cuenta del engaño. Su esposo estaba trabajando en un proyecto sobre los seguidores de la Iglesia de la Unificación, y ella lo ayudaba con las entrevistas. “Estábamos hablando con un ex-Moonie, y cuando comenzó a describir la manipulación psicológica, simplemente hice clic. Estaba en una”, confesó.