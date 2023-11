La hermana de Alejandra Espinoza comparte su historia de vida tras ser sometida a una delicada cirugía

Es sabido que Alejandra Espinoza es una de las presentadoras y actriz más queridas de la industria del entretenimiento, y es muy conocida por tu trabajo en televisión. Sin embargo, tiene una hermana, Damaris Jiménez, quien es una exitosa mujer, que recientemente compartió su historia de vida luego de ser sometida a una cirugía.

Damaris Jiménez, quien se desempeña como coach matrimonial y también de relaciones sexuales, y con quien Alejandra Espinoza hizo el podcast “Entre hermanas”, dio a conocer que fue lo que le pasó para terminar dentro de la sala de operaciones.

Damaris Jiménez Espinoza decidió quitarse los implantes mamarios. Foto: Instagram Damaris Jiménez Espinoza

Damaris meditó mucho esta decisión que tomó, creyendo que era el momento correcto y que estaba preparada para realizarla. Igual que su hermana, entró a la sala de cirugía para quitarse los implantes que tenía. Y una vez que estuvo recuperada envió un contundente mensaje.

"Por el momento solo puedo decir que ahora comprendo el PLAN PERFECTO de Dios al darme una hija, Julietta, fue el último empujón que me faltaba para decidir tomar esta decisión. A los 19 años entre por primera vez a un quirófano por VANIDAD y puse mi vida en riesgo, ayer volví a entrar al quirófano con todo y los riesgos para REVERTIR ese error, solo Dios sabe cuánto miedo le tengo a las cirugías, pero me puso a un doctor maravilloso en frente que me dio toda la confianza y paz mental que necesitaba. Estoy sumamente adolorida, pero feliz con mi decisión y el proceso de transformación en el que estoy", escribió Damaris Jiménez Espinoza.

Damaris Jiménez Espinoza es una reconocida coach matrimonial. Foto: Instagram Damaris Jiménez Espinoza

La hermana de Alejandra Espinoza, quien prometió dar más detalles en su canal de YouTube, quedó satisfecha con la decisión que tomó ya que su salud está por encima de todo, y si esta experiencia de vida le puede ayudar a otras mujeres que han pasado por su misma situación, ella se encuentra abierta a contar como fue ese proceso de cambio por el que pasó.