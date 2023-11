El mensaje de Dakota Johnson a Chris Martin en medio de su fuerte depresión

Dakota Johnson y Chris Martin llevan juntos cinco años, una relación que vive lejos de los focos, pero que avanza de manera muy sólida. Recientemente, la actriz fue noticia por el reciente estreno de Madame Web, la nueva película de Marvel que la tiene como una de las protagonistas. Sin embargo, también fue noticia por la fuerte depresión que vivió.

La salud mental ha sido una cuestión muy hablada por las estrellas en este último tiempo. Nadie está exento a pasar malos momentos, a sucumbir ante los momentos difíciles y sombríos de la vida. Y en este punto, es muy valiente que no sólo se hable del tema sino también que se pueda tratarlo para mejorar.

Dakota Johnson dio una charla en la fundación Hope for Depression Research.

Tal es así que, en una muy sincera confesión, Dakota Johnson aseguró que su pareja es uno de sus grandes apoyos cuando se trata de mejorar su estado anímico. Ella convive contra estos episodios desde hace ya muchos años, sin embargo logra tener un pilar dentro de su vida con la presencia del vocalista de Coldplay.

La actriz, que contó padecer depresión desde que era adolescente, ha recibido un galardón en el marco de la fiesta benéfica que celebra cada año la fundación Hope for Depression Research. Allí, con el objetivo de poner foco en esta condición, se animó a hablar al respecto.

La intérprete recordó en su discurso a su pareja, Chris Martin, de quien dijo que la ayuda mucho en los días en los que se encuentra peor. Dakota Johnson aseguró que el humor es el mecanismo que mejor le funciona para hacer frente a esos días.

Luego agregó una anécdota: “Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente ‘lo estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo, ‘cariño, llevas una camiseta de Cats’, Cats el musical. Resultó que realmente estaba teniendo un mal día. Pero ese momento me levantó el corazón y me hizo salir de ahí”.

Chris Martin, un gran apoyo para su novia Dakota Johnson.

La protagonista de 50 sombras contó que transformar su dolor o ansiedad en una situación de comedia es una herramienta que utilizó toda su vida: “No creo que sea algo malo, funciona. Me ayuda porque a veces si no me río, me pongo a llorar”.

“Aceptar estar bien con el hecho de que nunca haya una respuesta inmediata, que nunca haya un final inmediato”, explicó. Por otro lado, y más allá del apoyo constante del líder de Coldplay, Dakota Johnson también agradeció la decisión que tomaron sus padres de mandarla a terapia cuando era niña.