El increíble video del guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger: ¿cuánto mide?

Hay celebridades que su mera presencia llama la atención, y es por eso que quienes los acompañan pueden destacar gracias a ello. Esto pasó con el guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger, que se volvió viral por el increíble video que circuló por la red y que hizo que todo el mundo se preguntara cuánto mide.

El ex actor de 76 años nacido en Thal, Austria, ha sido inmortalizado como un hombre grande, enorme. Ya de por sí, sus 1,88 metros de estatura lo pone por encima de la media, sin contar que su pasado como fisicoculturista, coronándose como Mr. Olympia por siete veces consecutivas, lo hizo aún más grande.

También lo hizo grande su carrera en Hollywood, ya que títulos como Hércules, Conan, Comando y, por supuesto, Terminator han puesto en el imaginario colectivo que Arnie es alguien físicamente enorme, el más grande de Hollywood. Sin embargo, un video viral lo ha mostrado casi con la estatura de un niño.

Es verdad, sus 76 años pueden hacerlo más pequeño, y más si contamos que se dedica íntegramente a la política norteamericana desde hace 33 años, trabajando para el Partido Republicano. Cabe recordar que fue elegido como Gobernador del Estado de California en 2003.

Esa posición política es la que lo obliga a ir escoltado a cada aparición pública que hace, ya sea a un evento del partido o simplemente para ir al trabajo, y es ahí donde se lo vio de la estatura de un niño al lado de su propio guardaespaldas.

En el video se puede ver a Schwarzenegger entrando a una de las librerías Barnes & Noble, ya que se encuentra en el lanzamiento y promoción de su último libro, titulado Be Useful: Seven Tools for Life (Sé útil: siete herramientas para la vida). Mientras hacía su entrada, varios de sus guardaespaldas le hicieron un pasillo para que pase, conteniendo a la gente, y allí se lo puede ver a este empleado que lo supera en estatura.

La comparación más rápida que se hizo en internet fue con el exbasquetbolista Shaquille O’Neil, con quien se tomó una foto recientemente y se ve claro que Arnold le llega al hombro. En el video, la perspectiva parece indicar que la diferencia de altura entre él y su personal de seguridad podría ser la misma que con el exjugador de Los Ángeles Lakers.

De ser así, este guardaespaldas estaría midiendo alrededor de 2,16 metros, sin contar el largo de brazos que se puede apreciar en el video, que le puede brindar un alcance mayor. Esto permite decir, con suficiente seguridad, que Schwarzenegger está bien cuidado.