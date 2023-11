Cuál es el juego al que se volvió adicta Emma Stone

Es muy fácil engancharse con los juegos en la actualidad, ya que el celular que todo el mundo porta en su bolsillo también es considerado una consola. Ya sea en un rato de espera en una cafetería o en un tiempo muerto del trabajo se puede jugar, pero hubo uno que volvió adicta a Emma Stone.

La actriz nacida el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, inició una carrera desde la televisión, apareciendo en algunos episodios de Medium, Malcom in the Middle y Zack y Cody entre 2005 y 2006, hacia la gran pantalla, debutando en Superbad, The Rocker y The House Bunny.

Luego de tener papeles en Zombieland, Friends with Benefits y Crazy, Stupid, Love, saltó a la fama cuando interpretó a Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man y se estableció definitivamente como estrella con La La Land.

Si algo la caracterizó en cada uno de sus papeles es esa pasión innata que sale de lo más profundo de su ser, la misma que le permite desarrollar un fanatismo exacerbado por las cosas que le gustan. Sin embargo, tanto de algo puede ser perjudicial para su salud mental, y así le pasó con un juego, Farmville.

Ese jueguito para celulares que consiste en llevar adelante una granja mediante la agricultura y el cuidado animales le causó una adicción que confesó en el Late Night Show de Jimmy Fallon. Pero esa no fue la única pulsión que llegó a hacerle mal, a tal punto de tener que quitarlo de su vida.

Emma contó en una charla que tuvo con Jennifer Lawrence para la revista Elle que las redes sociales llegaron a producirle una ansiedad tan nociva que tuvo que abandonarlas. “No es algo positivo para mí. Si la gente puede manejar sus respuestas y sus resultados en las redes sociales, me alegro por ellos. Pero ni Facebook ni Instagram son para mí”, exclamó.

Es debido a este abandono de las redes que la gran mayoría de colegas de su generación lleva y explota que hubo hitos en su vida que permanecieron en secreto por bastante tiempo, como su boda con el comediante Dave McCary en 2020 y el nacimiento de su hija Jean Louise en marzo de 2021.

“Hace un par de años, lo pasé muy mal porque me sentía que estaba bajo el escrutinio público por mi aspecto. Aunque ahora ya no me importa tanto, no volveré a tener redes sociales”, le contó a Lawrence. Así que, sin redes sociales, Emma Stone se pudo liberar de aquel juego que la tuvo adicta por mucho tiempo.