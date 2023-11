Tras ser acusado nuevamente por abuso, Enrique Guzmán rompe el silencio: “nunca he tocado a una niña con intenciones sucias”

Enrique Guzmán se encuentra nuevamente en ojo del huracán luego de que en la conferencia de prensa de su espectáculo “La caravana del Rock & Roll” diera una polémica declaración luego de ser acusado por Emilio Morales, exrepresentante de Sylvia Pasquel, de abuso a una menor. Ahora, el artista rompió el silencio y a través de sus redes sociales se defendió de los señalamientos en su contra.

Y es que, en su último encuentro con la prensa, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre las acusaciones por parte de Emilio Morales, quien dice tener pruebas de abuso del cantante a una menor, a lo que el artista respondió con unos controvertidos dichos. "La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no. Y me gustaría mucho. Porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta", dijo Guzmán.

Enrique Guzmán habló sobre las acusaciones en su contra. Foto: Instagram/ Enrique Guzmán

El papá de Alejandra Guzmán compartió un video en su cuenta de Instagram donde desafió a que muestren las supuestas imágenes que existen donde el toca indebidamente a una menor, quien sería la hija de Mayela Laguna, quien fue pareja de Luis Enrique Guzmán, hijo del cantante. El supuesto tocamiento indebido habría ocurrido cuando la niña tenía 12 años en una fiesta de cumpleaños familiar.

"Llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas, yo nunca he tocado, en mi vida, a una menor, ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría", dijo Enrique Guzmán en el video.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, también acusó a su abuelo de haberla tocado indebidamente cuando era una niña. Foto: Instagram/ Alejandra Guzmán

"No hay forma que alguien pueda probar que yo haya tocado a una menor alguna vez en mi vida, quiero decirles que nunca he tocado a una menor de edad, a una niña con intenciones sucias", añadió el cantante de 80 años.

Mira el video

Cabe remarcar que su nieta Frida Sofía ya había acusado a su abuelo por haberla manoseado cuando ella era una niña, cosa que Enrique Guzmán he negado. Por su lado, Alejandra Guzmán, madre de la joven, salió en defensa de su padre asegurando que "ponía sus manos en el fuego" por él, lo que derivó en un conflicto familiar que aún hoy no tiene solución.