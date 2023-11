El bullying que sufrió Elizabeth Debicki, la Lady Di de The Crown

The Crown se ha convertido en una de las series más destacadas de los últimos años. Llegó a las plataformas en noviembre de 2016 y por estos días está estrenando su sexta y última temporada. Como parte del elenco, la presencia de Elizabeth Debicki, quien interpreta la princesa Diana (Lady Di) no pasa desapercibida, con un episodio de bullying que no muchos conocíamos hasta ahora.

Ya muchos conocemos la sinopsis de The Crown: Una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos. A medida que pasan las décadas, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas.

Elizabeth Debicki, la bella actriz que personifica a Lady Di en The Crown.

Sin embargo, la inclusión de la princesa Diana no es un detalle menor. Emma Corrin fue quien se encargó de interpretar una versión joven de ella en la cuarta temporada. A partir de la quinta temporada el papel pasó a manos de Elizabeth Debicki, ya que pasó a mostrársela en su etapa adulta e hicieron cambios respectivo.

Entonces surge la duda: ¿Quién es Elizabeth Debicki? La joven nació el 24 de agosto de 1990 en París, Francia. A los cinco años su familia se mudó a Melbourne buscando un mejor bienestar. Allí, en tierras australianas, pasó su infancia, adolescencia y hasta dio sus primeros pasos como actriz.

Siguiendo los pasos de sus padres, sus primeros pasos fueron como bailarina de ballet. Pero su verdadera vocación la descubrió en el colegio, en el Huntingtower School, del cual se graduó en 2007. Consiguió una beca para estudiar teatro y se terminó de formar como intérprete en 2010.

En 2011 tuvo su primera incursión en el cine con A few best men. No obstante, el salto clave lo dio en 2013 con su primer protagónico en El gran Gatsby y su primera llegada a Hollywood. Luego en 2019 trabajó con su ídolo Mick Jagger en La obra maestra, y también es parte del reparto de Guardianes de la Galaxia (2017 y 2023).

Elizabeth Debicki sorprendió por el enorme parecido a Lady Di.

Más allá de algún posteo de Instagram, poco se sabe de su vida privada. “Siempre he sido una persona reservada. Siento que lo que quiero que conozca el mundo es mi trabajo, y siempre he creído que mi trabajo y yo, somos dos cosas diferentes. Creo que la gente, con las redes sociales, puede difuminar muy bien, y lo respeto, pero no es como soy yo”, explicó tiempo atrás.

Justamente por este bajo perfil nunca se le conoció una pareja. El periódico The Guardian la encontró a fines del año pasado junto a un apuesto caballero que no pertenece al medio. Pero más allá de haber sido vista caminando de la mano y muy romántica con este joven, ella mantuvo su hermetismo y nunca dio detalles de alguna relación. La personificación de Elizabeth Debicki como Lady Di en The Crown es excelente.

Lo que sí se sabe es que durante su adolescencia tuvo complejos por su altura (1,90 metros), lo que provocaba las burlas de sus compañeros, convirtiéndola en víctima del bullying. Ya mucho más madura, le restó importancia.

De hecho es algo que queda en evidencia en cada gala, siendo la más alta en pantalla y hasta teniendo la tendencia a encorvarse para estar más a la altura de sus compañeros. “Me di cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Solo tienes que aceptarlo o será una carga para toda tu vida”, remarcó Elizabeth Debicki, al hablar del tema. Elizabeth Debicki nació en Paris hace 33 años.

En The Crown, la actriz tuvo su revancha ya que cuenta haberse presentado para el casting de la segunda temporada pero no haber quedado entre las seleccionadas. A pesar de esta negativa, siguió trabajando y en 2022 volvió a presentarse, consiguiendo el icónico papel de Lady Di.