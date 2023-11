Dulce María de “RBD” dispara las alarmas: “no he estado bien”

“RBD” sigue con su exitosa gira haciendo delirar a sus miles de fanáticos que llenan los estadios en cada presentación. Ahora la agrupación está en Brasil, aunque los últimos días no han sido los mejores para Dulce María que disparó las alarmas con un mensaje en sus redes sociales.

Primero había sido Anahí quien preocupó a los fans al revelar que no se encontraba bien. "Pasé la peor noche. Me duelen los huesos no sé qué me pasa, no es COVID creo que me acaba de dar hace poco por quinta vez", escribió a sus millones de seguidores la cantante.

Dulce María envió un mensaje a sus seguidores. Foto: Instagram/ Dulce María

Sin embargo, Anahí subió al escenario demostrando su profesionalismo. Ahora, es Dulce María quien ha compartido un mensaje donde expresa su malestar físico, lo que ha dejado preocupado a sus seguidores.

"Queridos amigos, como saben desde el lunes, no he estado bien. He estado con fiebre y mucha tos, y dolor de espalda. Ahorita estoy ronca, estoy medicada desde el martes. El doctor dice que es un virus, ni COVID ni influenza", escribió la cantante en una sus historias de Instagram.

Lo peor llegó después al confirmar que este avance de la gripe viral dejó consecuencias. "Se convirtió en bronquitis y por eso no tengo casi voz", escribió Dulce María junto a una foto donde se la ve con un inhalador.

A pesar de su estado de salud, Dulce María sigue con la gira de "RBD". Foto: Instagram/ Dulce María

Esa noche tenían programado un concierto y confesó la incertidumbre y su pesar sobre cómo estaría. "Nada me da más impotencia, pues quisiera estar al cien por cien para poder darles lo mejor junto a mis compañeros después de tanto tiempo esperando este momento. Quería mantenerlos informados para que sepan cómo está la situación", continuó la artista.

Lo cierto es que ambas artistas subieron al escenario enfermas y prácticamente sin voz, demostrando el compromiso que tienen con sus compañeros y sobre todo con sus fanáticos.