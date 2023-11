¿En guerra? Chayanne reveló por qué nunca quiso colaborar con Ricky Martin

Chayanne es sin dudas uno de los grandes íconos de la música latinoamericana, cautivando a todos desde hace años con su voz y su impactante presencia en el escenario. Dentro de la industria hay artistas que son muy amigos, que son enemigos y eso mismo también sucede entre la buena o poca onda entre colegas. En este contexto, recientemente habló de su relación con Ricky Martin y por qué nunca grabó con él.

A pesar de su éxito y la admiración que genera en todo el continente, Chayanne realizó una reciente entrevista con el podcast MoluscoTv y abordó una cuestión que ha intrigado a muchos seguidores: ¿por qué nunca ha colaborado con su compatriota, Ricky Martin?

Ricky Martin y Chayanne cuando todo parecía estar bien entre ellos.

Durante la charla, el cantante de 55 años reflexionó sobre su extensa carrera y su último álbum, Bailemos otra vez, que consta de nueve canciones y con el dato particular de que ninguna de ellas presenta colaboraciones con otros artistas.

Esta ausencia de duetos en su obra contrasta con la tendencia actual entre otros cantantes, que se apoyan en las colaboraciones para amplificar su impacto mediático. Son estrategias de alcance, para también abarcar a otras audiencias.

Es por eso que el presentador de la entrevista fue al hueso con Chayanne y no dudó en preguntarle: “Toda la vida fui de los que se quedó esperando la colaboración entre Ricky Martin y Chayanne. ¿Por qué nunca se dio?”.

En este contexto, el intérprete de Volver a nacer respondió: “Son cosas que no se piensan. Quizá no fue el momento. Tal vez no fue algo orgánico en ese momento. Es como que me hablaras de lo bien que le está yendo a Luis Miguel y digas por qué no se hizo una colaboración con Ricky Martin...”.

Chayanne confesó por qué nunca grabó con Ricky Martin.

“Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto talento... La hice con Wisin en ‘Qué me has hecho’ y me pareció fantástico. Y después con ‘Humanos a Marte’ que intervino Yandel, que es un poco distinto lo que yo tocaba en el género del pop al urbano”, agregó.

Luego hizo hincapié en el caso de Ricky Martin: “No se ha dado y nunca se cierra la puerta. Cosas que pasan (...) No surgió. Él tiene una carrera maravillosa, le fue super bien. También tuvo muchas colaboraciones, pero cada quien maneja la carrera a su manera y acá estamos”. ¿Clarito, no?