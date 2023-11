Will Smith rompió el silencio tras ser vinculado con un amante secreto

El último tiempo de Will Smith ha estado marcado mucho más por los escándalos que su exitosa filmografía. Y es que, lejos tener paz alguna, recientemente explotó un nuevo hecho controversial: un supuesto amante secreto que habría tenido en el set de una película con un famoso actor.

Ya tiempo atrás, hace más de un año, Will Smith protagonizó el terrible cachetazo a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar 2022. Eso ya había generado un fuerte escándalo mediático, con los vaivenes y el ida y vuelta que se produjo después.

Will Smith junto a Duane Martin.

Lo más reciente fue la declaración de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien confesó estar desde hace años separada de él y revelando que hace tiempo están sosteniendo una fachada en su "matrimonio feliz". Ahora el eje del conflicto volvió a hacerse presente.

¿Qué pasó? Resulta que por estas horas un exasistente contó en una nota que en una oportunidad lo encontró in fraganti con otro famoso actor. Luego de que esta versión se viralizara, el actor Hombres de negro lanzó una tajante respuesta.

Brother Bilaal, una persona cercana al intérprete durante muchos años, fue quien desató la polémica. “¡Will Smith deseará que esta entrevista nunca hubiera sucedido! Esta es una de las personas más cercanas a Will, además de Jada, para sentarse y contar todo sobre él”, lanzó en una entrevista.

Según Bilaal, en los años de la serie El príncipe del rap en Bel-Air, encontró a Will Smith en su camarín junto al actor Duane Martin en una situación íntima. “Iba corriendo por todo el estudio, no lo encontraba [a Martin], pero vi su auto. Abrí la puerta del camarín de Duane, y ahí vi a Duane teniendo relaciones sexuales con Will”, reveló.

¿Will Smith tuvo un affaire con Duane Martin?

Ante estas declaraciones, y en diálogo con el portal TMZ, el actor negó de manera categórica toda la historia. “Esta historia es completamente inventada y la afirmación es inequívocamente falsa”, declaró el manager de la estrella. Además se dijo que el intérprete de Soy leyenda planea iniciar acciones legales contra Bilaal.

Esta no es la primera vez que se habla de la sexualidad de Will Smith. Fue Jada Pinkett quien negó, a raíz de las repercusiones de su libro, que ella o su exmarido hayan tenido relaciones con personas de su mismo sexo. No obstante, el escándalo sigue queriéndolo manchar.