Luis Miguel está notificado formalmente para presentarse a los juzgados mexicanos por el caso de manutención de sus hijos

Es sabido que Aracely Arámbula y Luis Miguel mantienen un fuerte conflicto debido a la supuesta falta de pago por parte del cantante de manutención de los dos hijos que tienen en común. Es por ello que la actriz ha iniciado un proceso legal contra “El Sol” que está notificado formalmente y deberá presentarse ante los juzgados mexicanos, según lo confirmó el abogado de la madre de los adolescentes, Guillermo Pous.

Si bien Luis Miguel ha realizado el pagó de la deuda, supuestamente Aracely Arámbula no quiso tomar el dinero, por lo que ahora, su representante legal aclaró el asunto. "Cuando se inicia una acción penal, en este caso en específico en contra del señor Luis Miguel Gallego, es debido a la falta de pago de la pensión y, en este caso, por casi 48 meses. Es decir, estamos a días de que se cumplan 48 meses sin que se haya cubierto esto", explicó Guillermo Pous en una reciente entrevista para el programa mexicano de televisión “De primera mano” de Imagen TV.

Aracely Arámbula no quiere ni un tipo de acercamiento entre Luis Miguel y sus hijos, solo quiere que el cantante pague lo adeudado por la manutención de los jóvenes. Foto: Instagram/ Aracely Arámbula

"Independiente, de que la estrategia del señor Gallego o de sus abogados haya sigo consignar uno o varios billetes de depósito por la cantidad que él o ellos considerarán o necesaria o suficiente o justa, de una manera completamente discrecional, no significa que por ello se haya cumplido el acuerdo que existía desde entonces. Que se haya depositado esto no significa que se tenga que estar de acuerdo, primero, porque no se le ha notificado a la señora Arámbula de manera formal, sino, simplemente, esto se ha dado a conocer en los medios de comunicación. Por la otra, porque lo que ella tiene que hacer es que se cumpla con lo acordado y no con lo que él quiera cumplir o esté satisfecho a dar", aseveró el abogado.

Asimismo, Pous reveló que Luis Miguel deberá presentarse "él directamente" y "puede o debe ir acompañado de una persona de su confianza o, en este caso, de su abogado" ante los jueces correspondientes para responder a esta causa. El representante legal aclaró que solamente puede faltar a la cita por motivos de salud, pero deberá "presentar un justificante médico que acredite de manera fehaciente" su ausencia, si falsea información, se le pueden adjudicar cargos con responsabilidad jurídica. "Esta notificado formalmente y se tiene que presentar este 15 de noviembre, con lo cual, va a tener que acreditar con una causa lo suficientemente válida, la razón por la que no podrá hacerlo", advirtió.

El conflicto entre Aracely Arámbula y Luis Miguel a llegado a un nivel de máxima tensión. Foto: Internet

Guillermo Pous dejó claro que el juez podría dictar medidas contra Luis Miguel en caso de no presentarse, incluso el arresto. Así también, el abogado expresó que Aracely Arámbula no pretende ningún tipo de acercamiento del cantante con sus hijos, ya que nunca estuvo presente ni siquiera en sus cumpleaños, y solo pide el pago correspondiente de la manutención de los jóvenes.

"Lo que busca la señora Arámbula es única y exclusivamente que se lleve a cabo el gasto de la manutención por concepto de los gastos que corresponden a sus hijos. No se pide absolutamente más. Si el señor Gallego quiere continuar sin tener relación, convivencia, felicitarlos en su cumpleaños o cumplir con los fidecomisos que se negociaron, ese es un tema completamente distinto", concluyó el abogado Guillermo Pous.