Juan Soler rompe en llanto al revelar que su novia Paulina Mercado tiene un tumor en la cabeza

Desde que hace casi un año Juan Soler y Paulina Mercado anunciaran su romance, ambos se han mostrado felices y muy enamorados capitalizando los errores cometidos en el pasado, fortaleciendo de esta manera su historia de amor. Ahora, les toca atravesar un momento delicado ya que a la conductora le diagnosticaron un tumor en la cabeza, por lo que la pareja ha decidido realizar este anuncio a través de sus redes sociales, donde se mostraron cómplices y el actor, conmovido, rompió en llanto.

Es así que, desde sus respectivas cuentas de Instagram, Paulina Mercado y Juan Soler ha abierto un espacio para hablar con toda sinceridad sobre el estado de salud de la conductora y comunicar a sus seguidores cómo será el proceso que llevará adelante la presentadora para afrontar este padecimiento.

A Paulina Mercado le detectaron un tumor en la cabeza. Foto: Instagram/ Juan Soler

En el video que compartió Paulina Mercado, además de hablar de su problema de salud, destacó el amor y el apoyo incondicional de su pareja Juan Soler, quien ha estado a su lado desde el primer momento en el que le dieron el diagnóstico.

Paulina Mercado destacó el amor y apoyo incondicional de su pareja Juan Soler. Foto: Instagram/ Juan Soler

"Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás. Y, desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo... Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas", expresó Paulina delante de un Juan Soler conmovido hasta las lágrimas.

Mira el video

"En un tema así, no cualquiera jala y tú te has sido divino conmigo", dijo emocionada la presentadora. Asimismo, con la seriedad que requiere el tema, también se dieron un momento de humor cuando Paulina le preguntó a su pareja si le gustaría estar con una “pelada”, a lo que Juan Soler respondió que claro que sí, que le compraría una “peluca”.