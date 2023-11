Ivonne Montero revela el motivo por el que su pequeña hija aún no ha sido operada a corazón abierto

En 2022, la ganadora de “La Casa de los Famosos” Ivonne Montero había hablado de la salud de su hija Antonella, en aquel entonces de 9 años de edad, durante su participación en el reality show de Telemundo. Allí, la actriz expuso que debía someterse a una cirugía a corazón abierto. Ahora, la artista reveló el motivo por el cual la pequeña aún no ha sido operada.

La hija del fallecido cantante venezolano, Fabio Melanitto, padece de una cardiopatía congénita, por lo que deberá entrar al quirófano para realizarle una operación para que pueda oxigenar bien.

La hija de Ivonne Montero nació con un serio problema cardíaco. Foto: Instagram/ Ivonne Montero

Sin embargo, este procedimiento todavía no fue realizado, por lo que Ivonne Montero explicó la razón por la que su hija no fue operada aún. "Es que no depende de mí. Hay que hacerle nuevamente sus estudios profundos, generales, y de ahí se determinará si se opera o no. Me habían dicho que había que abrirle su stent (arteria que lleva sangre oxigenada al corazón)", dijo la mexicana en una reciente entrevista para el programa “Sala el sol” de Imagen TV.

Asimismo, la actriz de telenovelas aclaró que el caso de su hija no es tan urgente como otros que no pueden dilatar una cirugía. "El quirófano ha estado muy ocupado y primero entran los pequeñitos que tienen la urgencia de la cirugía", añadió Montero.

Con 10 años de edad, Antonella ya fue sometida a diez cirugías de corazón. Foto: Instagram/ Ivonne Montero

Según lo reportado por el diario “El Universal”, Antonella nació con problemas cardíacos debido a que dos de las arterias de su corazón están en un mismo ventrículo y tiene dificultades para oxigenar. La hija de Ivonne Montero, que hoy tiene 10 años de edad, ya se ha sometido a 10 cirugías, siendo la primera de ellas cuando era solo una beba de 9 meses.

"Es entrar a quirófano, es la anestesia general, es lo único, pero todo bajo las manos de Dios, señor Jesucristo, todo saldrá bien y muy bien", concluyó Ivonne Montero.