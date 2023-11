Geraldine Bazán destapa qué pasó con Aylín Mujica y confirma lo impensado

Geraldine Bazán volvió a la pequeña pantalla rodeada de las villanas más queridas por la audiencia. La encargada de emprender este viaje fue Gaby Spanic, quien reunió a Cynthia Klitbo, Aylín Mujica, Sabine Moussier, Sarah Mintz y Laura Zapata para hacer una escapada a los paisajes montañosos en Canadá.

En este recorrido cada una de las villanas cuenta sus anécdotas y experiencias, y por supuesto, salen a relucir las viejas heridas, los conflictos y todo aquello que les oprime el corazón. En esta oportunidad, Geraldine Bazán confiesa qué sucedió entre ella y Aylín Mujica y por qué la discordia.

Geraldine Bazán y las villanas.

Geraldine Bazán resaltó que reunirse con las villanas después de un año fue fantástico. Para esta segunda temporada abundan las revelaciones potentes, además de momentos divertidos, angustiantes y de mucha tensión. “Intensos… pero bueno yo la pasé bien, me divertí muchísimo”, dijo la actriz.

Aunque Geraldine Bazán sabe que esos momentos de tensión son los que la gente disfruta y espera ver, ella confiesa que no es una mujer de conflicto, pero sí le gusta enfrentar y poner los puntos sobre las íes, algo que logra con “elegancia y clase”, dijo. “Nada es un guión, es un experimento de ir de viaje, de llevar todo lo que tenemos del viaje anterior y las personalidades de cada una”.

Geraldine Bazán disfrutó esta segunda temporada.

Geraldine Bazán también dejó claro que con Aylín Mujica no hay enfrentamiento, pero hay fuego cuando se juntan. “Ella quiso hablar acerca de algo que sucedió el año pasado que ni siquiera sucedió dentro del viaje, sino que fue algo que ella hizo y que a mí me molestó y se lo hice saber”. Además señaló que Aylín Mujica lo trajo a colación y ella no se quedó callada, pero ya se revelará en los próximos capítulos de las villanas.