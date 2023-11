Esta es la razón por la que Adamari López está viviendo en un hotel

A finales de octubre, Adamari López se separó de su pequeña hija Alaïa luego de dejar Miami para instalarse en otro país donde lleva adelante un proyecto profesional. Desde entonces, la carismática conductora está viviendo en un hotel, que ahora por primera vez, mostró a sus fans a través de sus redes sociales.

Sobre su hija Alaïa, de 8 años de edad, la puertorriqueña dijo que está bien porque sabe que su madre viajó por un tema de trabajo. "Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que ella se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva", expresó Adamari López.

Adamari López se encuentra fuera de Estados Unidos trabajando en un nuevo proyecto laboral. Foto: Instagram/ Adamari López

Lo cierto es que, por motivos profesionales, la querida presentadora vive en la habitación de un hotel, y este pasado martes 14 de noviembre, compartió con sus casi 10 millones de seguidores en Facebook un video donde mostró cómo se está organizando en ese espacio que será su hogar durante los próximos meses.

"Por estos días estoy viviendo en un hotel y quería mostrarles cómo organizo todas mis cosas para sentirme como si estuviera en casa y vivir ordenadamente", dijo Adamari López.

Adamari López compartió con sus fans cómo se organiza en su habitación de hotel. Foto: Instagram/ Adamari López

El nuevo proyecto de Adamari López

Adamari López está grabando un programa fuera de Estados Unidos para TelevisaUnivision, y aunque aún no puede dar mayores detalles sobre la nueva producción, se mostró feliz y entusiasmada. “Se trata de un proyecto que no había hecho nunca", reveló la también actriz.

"Va a estar muy bueno. Es un proyecto para la familia, es un proyecto divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos", adelantó Adamari López.

Con respecto a su rutina de entrenamiento, la puertorriqueña dejó en claro que seguirá cuidándose a pesar de estar viviendo en una habitación de hotel. "Que yo esté en este lugar no quiere decir que voy a dejar de hacer ejercicio, al contrario. Me levanto por las mañanas, voy al gimnasio, después desayuno, me baño y entonces me voy a grabar", concluyó la querida Adamari.