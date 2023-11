Maria Antonieta de las Nieves, "la chilindrina" busca novio a sus 72 años

Maria Antonieta de las Nieves, más conocida por su papel como "la chilindrina" en el Chavo del 8, le quiere dar una nueva oportunidad al amor. En el 2019, la actriz quedo viuda luego de la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, con quien compartió mas de 48 años de relación. Gabriel Fernández y María Antonieta se habian conocido en el programa de Roberto Bolaños, él era el narrador del ciclo que abría cada episodio con la frase: "Este es el programa número uno de la televisión"

A punto de cumplir sus 73 años, la actriz estuvo invitada en el programa "Sale el Sol" en Imagen Televisión y mostró su intención por encontrar un nuevo novio. Incluso, reveló a quienes tenía en la mira, entre ellos un reconocido actor y la ex pareja de una de sus amigas.

María Antonieta fue reconocida con un Récord Guinness, por su trayectoria artística al interpretar a "La Chilindrina" durante 48 años. Fuente: Instagram @lachilindrina_oficial

El primero de ellos es el galán de telenovelas Otto Sirgo, de 76 años, quien también es viudo desde el 2020 cuando perdió a su pareja Maleni Morales. "Mi hija me dice: 'Mamá, ahí está Otto Sirgo', y yo le contesto: 'Pero, ¿cómo le digo a él?'", reveló sobre una conversación que tuvo con su hija Verónica.

El actor no tardo en contestar el atrevido mensaje a traves de los medios a "la chilindrina". “Vi la nota y solo me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahora me estoy enterando que sale con una cosa así. Me agarró de improviso el comentario", dijo en el programa De primera mano.

María Antonieta de las Nieves se ganó el cariño de todo el público con su papel en el Chavo del 8. Fuente: Instagram @lachilindrina_oficial

Sin embargo, Otto no le cerró las puertas a convertirse en el nuevo novio de Maria Antonieta. “Obviamente no va a pasar nada, pero si pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de las Nieves y no con ‘la Chilindrina’”, declaró. Por su parte, la actriz dijo : "No doy mucha lata. Me encantaría tomarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, que nos vayamos al cine y a tomar un café".