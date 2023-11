El día que Adam Sandler fue rechazado por Juan José Campanella

Puede ser del agrado de todos o no, pero es innegable que Adam Sandler es una de las grandes figuras de Hollywood. Si bien por lo habitual se dedica al humor y la comedia, es uno de los artistas también más versátiles de la industria, aunque quizá muchos desconozcan el día que Juan José Campanella lo rechazó.

Adam Sandler no solamente es un exitosísimo actor, sino que además tiene su propia productora Happy Madison y también es director y escritor. La mayoría de sus proyectos lograron tener éxito, algo que claramente lo hizo más famoso aún.

En 2006, Adam Sandler quiso que Click fuese dirigida por Juan José Campanella pero no funcionó.

Sin embargo, hubo un plan que no prosperó o no salió como realmente quería: convencer al director argentino Juan José Campanella para dirigir una de sus películas. Y no solamente sucedió en una oportunidad, sino que fue por duplicado.

La primera oportunidad surgió con El hijo de la novia, en 2001. Hablamos de uno de los grandes éxitos del cineasta argentino, en un filme muy emotivo que fue protagonizado por Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro.

La película atrajo la atención inmediata de Adam Sandler, quien cuando la vio quedó impactado e intentó hacer una remake bajo la dirección del director original (Campanella, claro está). Sin embargo, el deseo del comediante estadounidense no se concretó.

¿Por qué la idea no llegó a buen puerto? El cineasta argentino expresó que podría dirigirla si la versión era fresca y no traicionaba el original, pero al final, los derechos adquiridos por el actor expiraron y el proyecto quedó truncado.

El hijo de la novia, una de las obras maestras de Juan José Campanella.

La segunda oportunidad llegó con Click, perdiendo el control, una de las obras maestras de Adam Sandler en 2006. En aquel proyecto, el neoyorquino de 57 años compartió protagónico con Kate Beckinsale y Christopher Walken, además de otras figuras del cine hollywoodense.

Allí, el actor buscó nuevamente a Juan José Campanella, pero las diferencias surgieron en las discusiones sobre el elenco y el control creativo. Además, el argentino estaba en medio de la producción de la serie Vientos de agua y no quería comprometer su autonomía ni abandonar su proyecto. Lo intentaron, pero tampoco logró prosperar.