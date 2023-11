Así luce hoy Haven, la segunda hija de Jessica Alba

Jessica Alba llegó a ser en los años 2000 una de las actrices más prometedoras de la industria cinematográfica. Desde hace ya varios años que no está en el centro de la escena, hoy tiene un perfil mucho más discreto y es madre de tres hijos. En este punto, su hija del medio, Haven Warren, ha sido noticia por estos días.

Jessica Alba tuvo su boom hace ya varios años, aunque durante los últimos años salió a disparar contra Hollywood por sexualizar su figura. Es por eso que alejó de los grandes focos y, desde que se convirtió en madre, decidió tomar un perfil mucho más bajo para preservar su imagen.

Así luce hoy Hwaven Warren, la hija del medio de Jessica Alba.

Tras protagonizar éxitos como Dark Angel (2000-2002), Honey, la reina del baile (2003), Los 4 Fantásticos (2005), Sin City (2005), Azul extremo (2005) y Novio por una noche (2007), el semblante de la actriz dio un giro rotundo cuando pasó a formar una familia.

Desde hace tiempo encontró al hombre de su vida, Cash Garner Warren, productor cinematográfico e hijo de Michael Warren, a quien conoció mientras filmaba Los 4 fantásticos en 2004. Cuatro años después se casaron, en 2008, y tuvieron tres hijos: Honor Marie, Haven Garner y Hayes Alba.

Jessica Alba confesó tiempo atrás que la salud y la maternidad han sido fundamentales para tomar un nuevo enfoque en su profesión. Fue justamente en 2008, con la llegada de su hija primera hija que decidió empezar a abocarse a su familia. Honor ya tiene 15 años, pero ahora haremos foco en Haven, su segunda niña.

La segunda hija de la actriz nació el 13 de agosto de 2011. En su más reciente cumpleaños, su madre estrella publicó un sentido homenaje junto con un montaje de fotografías de la preadolescente a lo largo de los años.

Heaven, la hija de Jessica Alba, tiene 12 años.

"Feliz cumpleaños número 12 a mi ángel, mi luz brillante, mi Leo bebé, eres fuego y ternura, todo en esta alma sabia y hermosa. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y una de mis mayores alegrías en este mundo es verte convertirte en la increíble persona que eres", comenzó escribiendo.