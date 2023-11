Travis Kelce tuvo el mejor show de Taylor Swift: el gesto de la cantante que lo hizo sonrojar

Taylor Swift ha dado qué hablar en su paso por Argentina. En su segundo show, del día sábado en el estadio de River Plate, la cantante le dedicó un tierno gesto a su novio actual Travis Kelce, jugador de fútbol americano del equipo de Kansas City Chiefs. El jugador no pudo evitar sonrojarse ante la mirada de todos.

Taylor ya finalizó sus shows programados en Argentina y continúa su gira por Brasil. Fuente: Instagram @taylorswift

Kelce se encontraba junto al padre de Taylor, Scott Swift, en la carpa VIP viendo el concierto cuando Taylor modificó sorpresivamente la letra de una de sus canciones. La cantante cambió algunas líneas de su canción “Karma” para nombrar a su pareja. La letra original dice “Karma is the guy on the screen” , es decir, Karma es el hombre en la pantalla, en español. En vez de decir esta frase, Taylor optó por cantar “guy on the Chiefs”, que en castellano significa “el tipo de los Chiefs”, haciendo referencia al equipo de Travis.

Mira el video

Varios fanáticos que asistieron al show pudieron presenciar la reacción del jugador de 34 años al darse cuenta de que estaba dedicado hacia él. Se difundió en redes sociales un video en el que Scott Swift inmediatamente se voltea hacia Travis y le pone la mano en el hombro. Ante esto, la estrella del fútbol americano sonríe y se sostiene la cabeza entre las manos, al parecer sin poder creer lo que estaba viviendo.

Además de sorprenderse por la actitud de su novia, Kelce se mostró en todo el show como un swiftie más. Estuvo bailando por más de dos horas todas las canciones de Taylor junto a toda la multitud, que según calificó la mismísima Taylor fue una de las mejores de su vida. También Travis lució un montón de pulseras de la amistad, como acostumbran a usar las seguidoras de la cantante.