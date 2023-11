Mariazel disparó las alarmas al mostrarse en redes sociales con un ojo morado

La querida conductora Mariazel disparó las alarmas tras mostrarse en redes sociales con un ojo morado, lo que preocupó a sus fanáticos que en cuestión de minutos viralizaron la publicación. En la noche del viernes 10 de noviembre, la española se sacó una selfie donde aparecía solo la mitad de su rostro, y se podía apreciar el hematoma en su ojo izquierdo.

Además, en el mismo posteo, Mariazel pidió a sus fans que adivinen como se había lastimado y agregó emojis de caritas de risa, lo que de alguna manera tranquilizó a sus seguidores debido a que su lesión aparentemente no había sido tan grave.

Mariazel disparó las alarmas al publicar una foto donde se la ve con un enorme hematoma en un ojo. Foto: Instagram/ Mariazel

Mariazel contó quien fue el culpable de su ojo morado

Tras haber pasado un par de horas, Mariazel realizó una segunda publicación mostrando quien fue el culpable del moretón que tenía en el ojo, y se trataba de su perro “Panda”, con quien salió en una fotografía abrazada y dándole un beso.

Mariazel se golpeó el ojo jugando con su perro "Panda". Foto: Instagram/ Mariazel

Mariazel no dio detalles de cómo fue que le quedó el ojo morado, solo se limitó a decir responder que fue jugando con su perro. Lo cierto es que la presentadora se encuentra bien y no hay nada de qué preocuparse, más que esperar que el hematoma se reabsorba, ya que no fue una lesión de gravedad.

De igual manera, cientos de fans le hicieron llegar su preocupación a la querida integrante del programa cómico “Me caigo de risa”, que, si bien tomaron sus palabras como algo tranquilizador, el golpe pudo haber tenido consecuencias más serias.