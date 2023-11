Maluma demuestra su amor con un costoso regalo de cumpleaños para su novia Susana Gómez

Desde que supo que se convertiría en padre, Maluma no ha podido evitar demostrar la felicidad que siente halagando y consintiendo a su novia y madre de su futura primera hijita Susana Gómez. Es por ello que como obsequio de cumpleaños de su enamorada, el cantante urbano le entregó un costoso regalo que presumió a través de una serie de imágenes en sus redes sociales.

Maluma utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 63,7 millones de seguidores, para mostrar el momento preciso en el que le entregó a su novia Susana Gómez un lujoso bolso Hermès Birkin en color rosado con cinta de aproximadamente 51 mil dólares. "Es tu cumpleaños pero tú me diste el regalo más grande 11:11", escribió el artista colombiano.

Maluma agasajó a la futura madre de su hija con un costoso regalo. Foto: Instagram/ Maluma

La arquitecta agradeció el regalo del cantante con un apasionado beso que quedó retratado en una de las instantáneas publicadas por Maluma en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, los fanáticos reaccionaron a la publicación del colombiano con mensajes celebrando este momento tan especial para la pareja. "Esta más que claro que no se trata de belleza mujeres, es la de conexión sentirse identificado con esa persona", "una celebridad finalmente saliendo con una mujer sin capas de maquillaje y cirugía plástica, y la gente la llama promedio o no hermosa. Tienen que dejar de ver maíz e ir a tocar un poco de hierba, ella es hermosa", "me muero que Susi cumple años el 11/11 y que tengas un disco que se llame 11:11, que salió antes de que fueran novios, amo el destino" y "se ve hermosa embarazada, tan natural, belleza real. Sean felices", fueron algunos comentarios de los seguidores del artista.

Susana Gómez le agradeció a Maluma con un apasionado beso. Foto: Instagram/ Maluma

Otros usuarios realizaron comentarios sobre el costoso bolso que Maluma le regaló a su novia Susana Gómez. "¿Dónde venden esos bolsitos tan lindos?", "el bolsito cuesta más que mi casa, jajajajaja amooo", "que bonito el bolsooooo", "la misma cartera la tengo pero sin Maluma y del mercado" y "quiero mí Hermès y a Maluma", agregaron los internautas