Las fotos de Jada Pinkett Smith para mostrar el avance contra su alopecia: “El pelo está volviendo aunque…”

Es muy esperanzador ver que una celebridad de Hollywood se recupera de una afección que la quejaba. Es por eso que Jada Pinkett Smith compartió fotos para mostrar el avance contra su alopecia, pero aunque “el pelo está volviendo”, todavía queda camino por seguir recorriendo.

La actriz estadounidense de 52 años había sido protagonista de un número de stand up de su colega Chris Rock, en el que quiso bromear con su look de llevar la cabeza rapada, lo que enfureció a su esposo, Will Smith, que fue directamente a abofetear al humorista.

Al poco tiempo, ambos le contaron al mundo que Jada perdía cabello y pusieron el tema de la alopecia en boca de todos, ya que los programas de televisión hablaban con especialistas y esa afección se volvió tendencia en redes sociales.

Ahora, poco más de un año después de aquel episodio y un par desde la aparición del problema en ella, Pinkett Smith mostró en redes sociales dos fotos, una de cuando la alopecia comenzó, allá por 2018, y otra más reciente, donde el panorama se muestra aún más alentador.

“El pelo está actuando como si estuviera tratando de volver. Todavía tengo algunos puntos problemáticos, pero ya veremos”, escribió Jada en la descripción del posteo en Instagram, donde ya puede teñir la parte superior de su incipiente cabellera.

“Estaba en la ducha un día y tenía solo un puñado de pelo en mis manos y pensé, ‘oh, Dios mío, ¿me estoy quedando pelada?’. Fue uno de esos momentos donde estaba literalmente temblando de miedo. Por eso me corté el pelo y por eso lo sigo cortando”, había contado Pinkett Smith en el momento en el que comenzó a pasarle esto, explicando el por qué de su look de cabello muy corto o directamente con la cabeza afeitada.

Ahora, con varios meses más de mejoría que en aquella comparación, se puede ver a una Jada mucho más plena con su cabello, jugando con los colores y poniéndolos en composé con los outfits que lleva.

Para los artistas de Hollywood, la imagen lo es todo, y poder asimilar lo que le estaba pasando y tomarlo a su favor es uno de los grandes triunfos de Pinkett Smith ante la alopecia. Y ahora, que ya está mucho mejor, también aprovecha el tener aquello que nunca pensó que le haría falta.