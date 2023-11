Esta es la razón por la que estaría comenzando un serio conflicto entre Natti Natasha y María Becerra

María Becerra dio a conocer hace unos días que había una cantante que pide que la bajen del escenario si comparten el mismo espectáculo. Si bien la argentina no hizo alusión a ningún nombre, se rumoreó que se trataba de Natti Natasha, e incluso la intérprete de “Corazón vacío” dijo que iba a lanzar una canción “tirándole a esa persona”. Es por ello que estaría comenzando un serio conflicto entre ambas artistas aunque todo aún se trate de especulaciones.

Y es que un periodista llamado Juan Etchegoyen aseguró que luego de que ambas cantantes hayan grabado el tema “Lokita”, las cosas entre ellas no quedaron del todo bien. "Según me han contado no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas. Ese trabajo que se hizo fue en un clima de total tensión e incomodidad", aseguró el comunicador.

"El tema funcionó, pero nunca hubo química entre ellas, sobre todo, de parte de Natti Natasha que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le daban a su colega. Pero no todo pasó en el set sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival o colaboración pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella. Esto llegó a los oídos de María, que no le gustó nada y por eso expone el tema", continuó el Etchegoyen.

Ahora, es Natti Natasha la que sale al paso de estas declaraciones para desmentir lo dicho por el periodista. "Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente falsas. Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, jamás. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias", escribió la cantante dominicana en un comunicado publicado en sus cuentas de Twitter y sus historias de Instagram.

Por su parte, María Becerra desmintió que la persona de la que hablaba se tratara de Natti Natasha y le brindó su apoyo a su colega cerrando de esta manera la controversia. "Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho ¡les mando amor!", escribió María Becerra en una historia de su cuenta de Instagram.